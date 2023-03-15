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Виктор Кудряшов оценил экспозицию открывшегося в Самаре Умного дома бабочек

15 марта 2023 18:34
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В основу экспозиции легла уникальная коллекция бабочек самарского энтомолога Сергея Сачкова.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов посетил специализированный демонстрационный зал «Умный дом бабочек», открывшийся недавно в Самарском университете имени Королёва. Реализация проекта по созданию дома бабочек, который будет интересен студентам, школьникам, туристам и всем интересующимся энтомологией, стала возможна благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона поручил поддержать инициативу ученых и выделить средства на финансирование создания музейного пространства.

В основу экспозиции легла уникальная коллекция бабочек самарского энтомолога Сергея Сачкова. В создании демонстрационного зала принимали участие студенты и сотрудники научно-исследовательской лаборатории систематики животных и фаунистики Самарского университета им. Королёва, которую возглавляет профессор.

Коллекция Сергея Сачкова насчитывает более 75 000 экземпляров чешуекрылых (бабочек, мотыльков, моли). В ней представлены виды из Африки, Северной и Южной Америки, Азии, Европы. Коллекция занесена в реестр Росприроднадзора и является крупнейшей в Приволжском федеральном округе, входит в пятерку российских и ТОП-3 мировых собраний бабочек.
Сергей Сачков собирал коллекцию со школьных лет. Уже в студенчестве заинтересовался энтомологией всерьез. За годы, проведенные в поисках уникальных образцов, ученый не раз становился первооткрывателем: сделал достоянием науки и описал 20 новых видов бабочек.

Проект по созданию специализированного демонстрационного зала был реализован менее чем за год. Сейчас в Умном доме бабочек представлены не только элементы коллекции профессора Сачкова, но и живые бабочки. Есть инсектарий, где можно наблюдать за процессом превращения куколки в бабочку. Здесь поддерживается необходимая температура и влажность.
В экспозиции Умного дома бабочек представлена малая часть коллекции Сергея Сачкова. В нее включены «краснокнижные» бабочки Самарской области и редкие виды насекомых из Новой Гвинеи, островной Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, Африки. Как сообщили организаторы, отбирались представители чешуекрылых, наиболее интересные для зрителей. Основная часть коллекции профессора хранится в фондах.

В настоящее время ученые Самарского университета активно работают над электронной трансформацией коллекции. Виртуальная копия собрания доступна для в сети Интернет по адресу http://bfhouse.ssau.ru/. Здесь представлено 18 тысяч экземпляров.

Особый интерес для посетителей Умного дома бабочек представляет интерактивная зона. Зритель, надев очки виртуальной реальности, может побывать в оцифрованном пространстве Самарской Луки, полюбоваться видами чешуекрылых и ознакомиться с их научным описанием.

Рассмотреть представителей отряда чешуекрылых в деталях все желающие могут с помощью микроскопов.
Глава регионального кабмина осмотрел экспозицию, обсудил с руководством и представителями университета перспективы развития музея.

«Самарская земля богата талантливыми, неравнодушными людьми. Наш земляк, профессор энтомологии Сергей Сачков собрал интереснейшую коллекцию бабочек мирового уровня, что само по себе уникально. Радует, что он также готов щедро делиться результатами своего труда. Уверен, что это музейное пространство станет любимым местом посещения жителей Самарской области и новой точкой притяжения для гостей нашего региона. Несмотря на то, что зал открылся совсем недавно, интерес к экспозиции очень большой», – отметил Виктор Кудряшов.
Далее проект будет развиваться в рамках государственной программы поддержки университетов «Приоритет 2030». Напомним, что в эту программу в результате конкурсного отбора вошли три ведущих университета региона, в том числе Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва.

 

Фото:   департамент информационной политики  СО

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