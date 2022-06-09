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Видеохостинг YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова), неоднократно дозванивавшихся до ведущих западных политиков и чиновников. Одним из последних их собеседников стал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает ТАСС.

"YouTube удалил канал почти со 150 тысячами подписчиков по требованию Министерства обороны Великобритании", - написали пранкеры в субботу в своем Telegram-канале. Они добавили, что у них есть аналогичный канал на Rutube, где также выложены все их видео. Согласно сообщению YouTube, авторы якобы нарушили "правила сообщества".

Ранее Министерство обороны Великобритании обратилось к руководству видеохостинга с просьбой удалить размещенные на платформе видеозаписи разговора Уоллеса с Лексусом. Ведомство указало, что видеоролики представляют "значительный риск национальной безопасности Великобритании".

Уоллес 17 марта сообщил, что стал жертвой неизвестного пранкера, который во время телефонного разговора выдавал себя за премьер-министра Украины. По его словам, "заподозрив неладное", он прервал разговор. Во время беседы, позже выложенной на YouTube, пранкер Лексус и Уоллес обсудили ядерную программу Украины. В частности, британский министр, отвечая на просьбу пранкера, представившегося Денисом Шмыгалем, заявил, что в разработке ядерной программы Лондон "будет поддерживать Украину как друга в любом выборе".

Пранкер попросил британского министра больше не поставлять на Украину противотанковые ракетные установки NLAW, сославшись на то, что они якобы часто выходили из строя. Министр ответил, что поставки продолжатся, хотя у Великобритании заканчивается ее собственный арсенал. Отдельный вопрос от лица якобы премьера Украины касался возможности вступления этой страны в НАТО. Британский министр признал, что единства по этому вопросу в альянсе нет.

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