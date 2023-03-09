Ветеринар: кошек нельзя мыть шампунями, которыми пользуются люди

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Кошек нельзя мыть шампунями, которыми пользуются люди, поскольку у животных они могут вызывать сухость кожи из-за другого уровня pH (кислотно-щелочной баланс), пишет "Парламентская газета". Об этом рассказал ветеринар Богдан Галкин в беседе с News.ru.

Специалист также напомнил, что кошки не требуют навязчивого ухода, их следует купать по необходимости, если они где-то "изваляются". Однако это не относится к кошкам «потеющих пород», например, сфинксам. Их, по словам Галкина, следует мыть два раза в неделю.

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