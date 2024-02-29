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Ветераны полиции и Российской Армии региона провели уроки мужества для школьников

29 февраля 2024 17:15
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В Самарском казачьем кадетском корпусе и в школе №105 в Куйбышевском районе для ребят провели уроки «Разговоры о важном».

В Самарском казачьем кадетском корпусе и в школе №105 в Куйбышевском районе для ребят провели уроки «Разговоры о важном». Председатель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Самаре Юрий Силантьев и представитель ветеранского движения самарской полиции Владимир Мещеряков. Каждый из приглашенных гостей обсудил с детьми отношение к долгу, пониманию ответственности за судьбу своей страны. Так, Владимир Петрович рассказал о службе и подвигах сотрудников органов внутренних дел, привел примеры, а также продемонстрировал экипировку сотрудника полиции. Отвечая на вопросы ребят, спикер также рассказал об учебных заведениях, в которых готовят будущих сотрудников органов внутренних дел, и о том, что необходимо для поступления. Председатель Общественного совета при городском Управлении МВД России Юрий Валентинович в ходе беседы с кадетами поделился своими воспоминаниями и рассказал об особенностях несения военной службы, о своих боевых товарищах и умении встречать трудности с мужеством.

«Уроки мужества помогают формированию у детей интереса к героическим профессиям, гордости за свою Родину, славных защитников Отечества, а также помогают расти патриотами нашей страны, любить и защищать свою Отчизну, а при необходимости уметь достойно ее отстоять», – отметил общественник.

Также в Культурно-информационном центре «Третье место» в поселке городского типа Безенчук прошло мероприятие, на котором представители Безенчукского отделения Всероссийской организации «Боевое братство» провели для учащихся среднеобразовательной школы урок мужества.

Руководитель отделения майор запаса Российской Армии Сергей Горшунов рассказал ученикам средней школы, по совместительству, представителям Молодёжного парламента Безенчукского района Самарской области, о войнах-Интернационалистах. В свою очередь, Алексей Чичкин рассказал ребятам о 35-летии вывода войск из Афганистана, а также о своей командировке в Чеченскую республику в составе сводного отряда ГУ МВД России по Самарской области.

Офицеры показали участникам мероприятия, подготовленные видео и фотоматериалы.

Мероприятие проходило в доверительной и душевной обстановке, из-за чего получилось по-домашнему трогательным. Дети смогли индивидуально прикоснуться к истории и важной роли наших военных и сотрудников ОВД в урегулировании конфликтов. Узнали о героизме сотрудников полиции и российских военных.

Лекторы подарили в фонд библиотеки памятные книги и вымпел о 35-летии вывода войск из Афганистана.

Представитель Общественного совета при О МВД России по Безенчукскому району подполковник юстиции в отставке Владимир Федосеев отметил: «Мы, представители Боевого братства, ветераны правоохранительных органов и Российской Армии, считаем своим долгом передать накопленный опыт, знания и любовь к Родине юному поколению!», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Мероприятия

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