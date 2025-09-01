Я нашел ошибку
Главные новости:
В начале торжества прошла знаменная группа из числа кадетов.
В Самарском кадетском корпусе прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню знаний
Первоклассники – дети участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга, отправились на торжественные линейки в сопровождении боевых товарищей своих отцов.
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Он также пригласил ребят в кадровый резерв областного правительства, чтобы они участвовали в обсуждении задач развития, подсказывали направления, по которым необходимо усиливать работу.
Вячеслав Федорищев отметил студентов-стипендиатов Самарского университета им. Королева
Об ученых, которые воевали и защищали страну своим знанием, о людях, которые решали нерешаемые задачи и находили выход из безвыходных ситуаций в экстремальных условиях войны.
«ЗИМ Галерея»: Григорий Циденков расскажет об открытиях куйбышевских ученых в годы войны 
После службы сотрудникам СИЗО-1 преставилась возможность подняться на колокольню и попробовать ударить в колокола.
Сотрудники СИЗО-1 посетили Софийский собор в день памяти преподобного Пимена Угрешского
Правительство Самарской области помогает ветеранам специальной военной операции интегрироваться в отрасли экономики.
Ветеран СВО из «Школы героев» познакомился с производством и применением дронов в аграрном секторе
Учебное заведение носит имя подполковника полиции Дениса Лазутина, офицера спецподразделения, героически погибшего в бою.
Росгвардейцы СО посетили торжественную линейку в лицее, который носит имя их коллеги
Со слов 20-летнего водителя автомобиля, он перепутал педали, из-за чего не справился с управлением и совершил наезд.
Перепутал педали: в Безенчуке автомобиль наехал на дорожное ограждение и дерево
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет зрителей на набережной
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ветеран СВО из «Школы героев» познакомился с производством и применением дронов в аграрном секторе

1 сентября 2025 15:07
143
Правительство Самарской области помогает ветеранам специальной военной операции интегрироваться в отрасли экономики.

В рамках программы «Школа героев» Правительство Самарской области помогает ветеранам специальной военной операции интегрироваться в отрасли экономики. Олег Лосев проходит практику в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. На днях он познакомился с производством и применением беспилотного летательного аппарата модификации С-80 — первого в России массового агродрона, получившего сертификат типа БАС. Этот дрон уже активно используется в текущем сезоне полевых работ и демонстрирует высокую эффективность в точном земледелии.

«Сельхозпроизводители нашей области все активнее переходят на использование дронов. Если в прошлом году услугами агродронов воспользовались на площади 20 тысяч гектаров, то в 2025 году уже обработали 200 тысяч гектаров», — рассказал Артём Петрусев, коммерческий директор одной из ведущих компаний в Самарской области, оказывающих услуги по обработке полей.

В текущем сезоне компания увеличила количество бригад с 10 до 20. Теперь они способны обрабатывать до 4000 гектаров за смену и планируют масштабное расширение, включая открытие филиалов в Краснодаре и Татарстане. Лучшие специалисты, в том числе ветераны, будут рекомендованы на руководящие должности. Многие операторы дронов в этой компании — именно ветераны СВО.

«Ребята, прошедшие службу в зоне СВО, адаптируются быстро. Они уже работали с различными типами дронов, знают принципы навигации, управления и обработки данных. Им не нужно долго учиться — они берут пульт и начинают работать, как будто садятся на велосипед. Это одни из самых опытных и ответственных специалистов», — добавил Артём.

Участники экскурсии обсудили, в каких сферах можно применять дроны. Это мониторинг газо- и нефтепроводов, включая выявление незаконных врезок, контроль ЛЭП, особенно в условиях обледенения; охрана сельскохозяйственных угодий от краж и поджогов — уже есть успешные кейсы, когда дроны помогли задержать нарушителей; спасение людей, тушение природных пожаров; доставка лекарств и продуктов в отдалённые посёлки.

«Дроны можно использовать буквально в любой сфере, продолжаю узнавать об их применении в сельском хозяйстве. Буду переосмысливать всю полученную информацию, уверен, что многое ляжет в основу моего проекта», — подвел итоги встречи Олег Лосев.

Программа «Школа героев», запущенная по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в 2024 году, стала региональным продолжением федерального проекта «Время героев», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. За это время она уже показала высокую эффективность: выпускники первого потока успешно трудоустроились на государственные и муниципальные должности и активно участвуют в развитии региона. С июня началось обучение второго потока слушателей «Школы героев».

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Теги: Самара

