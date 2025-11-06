Я нашел ошибку
Главные новости:
До завершения проходки тоннеля осталось 60 метров.
В Самаре раньше срока завершаются работы по проходке тоннеля станции метро «Театральная»
Белозёров ознакомился с условиями обучения кадров по основным железнодорожным профессиям в Куйбышевском учебном центре профессиональных квалификаций в Самаре,
Глава РЖД Олег Белозёров с рабочим визитом посетил КбшЖД
Магнитные бури — реальный физический фактор, который может обострять хронические заболевания и ухудшать самочувствие у ослабленных или метеочувствительных людей.
Врач-терапевт рассказала о влиянии магнитных бурь на здоровье человека
По просьбам граждан в рабочие дни на маршруте № 91 «ул. Грозненская – НФС» добавлен 1 рейс и продлено время работы.
С 1 ноября автобусы маршрута № 91 ходят по скорректированному расписанию
Они патрулируют парки, улицы и другие общественные места, обеспечивая охрану общественного порядка.
Полицейские-кавалеристы обеспечивают правопорядок на улицах города
Завершилась матчевая встреча между сборными России и Узбекистана. 
Сборная России одержала победу в матчевой встрече по боулингу
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о спортивном потенциале и брендах региона.
«Россия – спортивная держава»: стенд Самарской области посетили Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев
Без огнетушителя попытки потушить пламя подручными средствами – водой из бутылки или песком – часто оказываются бесполезными и даже опасными.
МЧС СО: в каждом автомобиле должен быть огнетушитель
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Весь список
Ветеран СВО из Самары Ринат Калимуллин: «Спорт – это путь к твёрдому характеру и несгибаемой воле»

6 ноября 2025 15:08
128
Ринат выступает в двоеборье и тактической стрельбе в составе команды Самарской области по фиджитал-спорту.

Ветеран специальной военной операции, выпускник первого потока региональной программы «Школа героев» Ринат Калимуллин в числе других членов самарской Ассоциации ветеранов СВО принимает участие в мероприятиях Международного форума «Россия - спортивная держава» и готовится к Параду Памяти. В этом году его тема – «Герои спорта на войне». Сам Ринат занимается спортом с детства: в его активе греко-римская и национальная борьба, армейский рукопашный бой и учеба в училище олимпийского резерва. 

Ринат Калимуллин родился и вырос в Самаре, за его плечами Чеченская кампания и служба в зоне специальной военной операции.

«Я пришел в спорт в шесть лет, когда начал посещать секцию борьбы. Каждый год выигрывал турниры различного уровня, и в 15 лет меня пригласили в училище олимпийского резерва в Самаре, – отметил Ринат Калимуллин. – В 18 лет ушел в армию, но спорт не забросил. Вместе с братом выступали в гиревом спорте, участвовали в чемпионате дивизии по армейскому рукопашному бою в Оренбургской области и заняли там призовые места. После отправились в Самару на чемпионат среди военнослужащих 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии».

На этом чемпионате Ринат завоевал первое место и получил звание «Кандидат в мастера спорта». Молодой человек начал службу в ракетных войсках и артиллерии в Тоцком Оренбургской области, а продолжил военную карьеру в противовоздушной обороне.

После окончания военной службы Ринат Калимуллин поступил на службу в отряд милиции особого назначения, закончил школу милиции и работал в спецподразделении. Там он продолжил свою спортивную карьеру, занимаясь рукопашным боем: выступал на соревнованиях среди представителей спецподразделений, и если в первый год занял призовое место, то уже на второй – стал чемпионом.

Во время службы в зоне проведения СВО Ринат тоже занимался спортом, а еще вместе с сослуживцами сделал турник, на котором парни подтягивались и поддерживали свою форму. 

За мужество при исполнении воинского долга во время Чеченской кампании и СВО Ринат награжден медалями Жукова, «За храбрость», «Ветеран боевых действий», «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «За ратную доблесть», «Участнику контртеррористической операции на Кавказе», «За службу на Северном Кавказе», «За доблестную службу», «За укрепление боевого содружества», а также нагрудным знаком «Участник боевых действий». Сейчас он трудится на посту руководителя службы безопасности Корпорации развития Самарской области и продолжает занятия греко-римской борьбой, возглавляя направление патриотического воспитания в Ассоциации ветеранов СВО Самары.

«Спорт – это путь к твёрдому характеру и несгибаемой воле. Всегда советую его не только для физического развития и здоровья, но и для самореализации, общения с единомышленниками. Сейчас тренируюсь 2-3 раза в неделю, в том числе с участниками юношеской сборной по греко-римской борьбе. Борьба за победу с сильнейшими всегда эмоционально заряжает и мотивирует», – подчеркивает ветеран.

В рамках Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Ринат выступает в двоеборье и тактической стрельбе в составе команды Самарской области по фиджитал-спорту, занявшей 1 место на «Кубке Победы. Волга».

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

 

Теги: Самара

