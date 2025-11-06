Ветеран СВО из Самары Ринат Калимуллин: «Спорт – это путь к твёрдому характеру и несгибаемой воле»

128

Ветеран специальной военной операции, выпускник первого потока региональной программы «Школа героев» Ринат Калимуллин в числе других членов самарской Ассоциации ветеранов СВО принимает участие в мероприятиях Международного форума «Россия - спортивная держава» и готовится к Параду Памяти. В этом году его тема – «Герои спорта на войне». Сам Ринат занимается спортом с детства: в его активе греко-римская и национальная борьба, армейский рукопашный бой и учеба в училище олимпийского резерва.



Ринат Калимуллин родился и вырос в Самаре, за его плечами Чеченская кампания и служба в зоне специальной военной операции.



«Я пришел в спорт в шесть лет, когда начал посещать секцию борьбы. Каждый год выигрывал турниры различного уровня, и в 15 лет меня пригласили в училище олимпийского резерва в Самаре, – отметил Ринат Калимуллин. – В 18 лет ушел в армию, но спорт не забросил. Вместе с братом выступали в гиревом спорте, участвовали в чемпионате дивизии по армейскому рукопашному бою в Оренбургской области и заняли там призовые места. После отправились в Самару на чемпионат среди военнослужащих 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии».



На этом чемпионате Ринат завоевал первое место и получил звание «Кандидат в мастера спорта». Молодой человек начал службу в ракетных войсках и артиллерии в Тоцком Оренбургской области, а продолжил военную карьеру в противовоздушной обороне.



После окончания военной службы Ринат Калимуллин поступил на службу в отряд милиции особого назначения, закончил школу милиции и работал в спецподразделении. Там он продолжил свою спортивную карьеру, занимаясь рукопашным боем: выступал на соревнованиях среди представителей спецподразделений, и если в первый год занял призовое место, то уже на второй – стал чемпионом.



Во время службы в зоне проведения СВО Ринат тоже занимался спортом, а еще вместе с сослуживцами сделал турник, на котором парни подтягивались и поддерживали свою форму.



За мужество при исполнении воинского долга во время Чеченской кампании и СВО Ринат награжден медалями Жукова, «За храбрость», «Ветеран боевых действий», «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «За ратную доблесть», «Участнику контртеррористической операции на Кавказе», «За службу на Северном Кавказе», «За доблестную службу», «За укрепление боевого содружества», а также нагрудным знаком «Участник боевых действий». Сейчас он трудится на посту руководителя службы безопасности Корпорации развития Самарской области и продолжает занятия греко-римской борьбой, возглавляя направление патриотического воспитания в Ассоциации ветеранов СВО Самары.



«Спорт – это путь к твёрдому характеру и несгибаемой воле. Всегда советую его не только для физического развития и здоровья, но и для самореализации, общения с единомышленниками. Сейчас тренируюсь 2-3 раза в неделю, в том числе с участниками юношеской сборной по греко-римской борьбе. Борьба за победу с сильнейшими всегда эмоционально заряжает и мотивирует», – подчеркивает ветеран.



В рамках Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Ринат выступает в двоеборье и тактической стрельбе в составе команды Самарской области по фиджитал-спорту, занявшей 1 место на «Кубке Победы. Волга».

Фото: пресс-служба администрации Самары