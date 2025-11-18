Ветеран СВО из Самары Дмитрий Киселев: «Адаптивный спорт – это реабилитация тела и души»

156

В этом году Дмитрию Киселеву исполнилось 23 года, он – ветеран специальной военной операции, член Ассоциации ветеранов СВО города Самара. Награжден орденом Мужества, медалями «За Отвагу» и «За участие в специальной военной операции».

В конце января 2025 года военнослужащий вместе с товарищами доставлял продукты и снаряжение своим коллегам, вывозил раненых, но на обратном пути к месту дислокации рядом с бойцами ударил минометный снаряд. Дмитрий получил серьезное ранение, которое привело к ампутации. Реабилитацию он проходил в госпиталях Ростова и Казани, а после вернулся в Самару. Сейчас он активно участвует в военно-патриотической работе и популяризации адаптивного спорта.

«Я не только уверен, но и по себе хорошо знаю, что адаптивный спорт очень важен для реабилитации наших бойцов. Не только физически, но и морально: это реабилитация тела и души. Регулярные тренировки и достижения – большие и малые – укрепляют веру в свои силы и дают возможность найти единомышленников. Например, сейчас активно развивается фиджитал-спорт, он даже стал частью форума «Россия – спортивная держава» и объединил ветеранов специальной военной операции из Самары и других городов и регионов», - отметил Дмитрий Киселев.

Дмитрий нашел себя в еще одном направлении деятельности: он стал амбассадором компаний, занимающихся протезированием. Руководствуясь собственным опытом, он рассказывает, как и где можно получить протезы, каким требованиям они должны соответствовать. В планах молодого человека – трудоустройство, получение высшего образования, а также обучение в региональном проекте «Школа героев».

Фото: пресс-служба администрации Самары