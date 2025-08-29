Ветеран СВО и участник «Школы Героев» представил проекты по развитию промышленности Самарской области

159

Участник второго потока регионального проекта «Школа героев» Валерий Кирдяпкин на встрече со своим наставником – главой регионального минпрома Денисом Гурковым – представил свои инициативы по развитию промышленности Самарской областью. В настоящее время курсант проекта проходит стажировку в минпроме, в рамках которой специалисты знакомят ветерана Специальной военной операции с деятельностью и структурой органа исполнительной власти и консультируют его по возникающим вопросам.

«Школа героев» – региональный проект, запущенный по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы «Время героев». «Программа позволит нашим ветеранам СВО получить дополнительное образование, новые знания и компетенции, освоить новые профессии», - подчеркнул глава региона, запуская программу.

Валерий Кирдяпкин представил Денису Гуркову три проекта. Один из них - создание в регионе производства беспилотных роботизированных платформ, отметив наличие команды и компетенций для реализации проекта. Также был предложен проект развития Регионального центра компетенции для повышения производительности труда за счет роботизации и автоматизации на малых и средних предприятиях.

«Проекты, представленные Валерием, демонстрируют его неравнодушие к развитию региона и готовность применять свой опыт и знания для решения важных задач. Мы окажем необходимую поддержку для реализации этих инициатив, которые, безусловно, внесут вклад в развитие промышленности Самарской области», – отметил по итогам встречи Денис Гурков.

Фото – министерство промышленности и торговли Самарской области