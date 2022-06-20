Ветеран Сталинградской битвы отправил посылку участникам спецоперации на Украине 

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Ветеран Сталинградской битвы Сергей Сергеевич Алехин отправил посылку для военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) участвующих в специальной операции на Украине. Коробку с вещами для солдат доставили в зону проведения Специальной военной операции представители Самарского гарнизонного дома офицеров.

Подарочный набор содержал в себе письма самарских школьников, продукты питания, сладости, литературу и другие предметы призванные поддержать военнослужащих в условиях полевого быта.

«Хочу передать нашим товарищам, которые выполняют задачи по уничтожению нацистов на Украине, чтоб они били их так, как мы били нацистов» - заявил ветеран.

Сергей Сергеевич Алехин 15 летним подростком ушёл на фронт. Участник Сталинградской битвы. В ходе боев он проявил себя, как смелый и инициативный военнослужащий, за что был награжден Орденом Красной Звезды. Однако дойти до Берлина красноармеец Алехин не смог, так как был тяжело ранен под Ростовом-на-Дону.

После излечения в госпитале, Сергей Сергеевич был отправлен на учебу в мореходное училище. После Великой Отечественной войны проходил службу на флоте и в ракетных войсках. В настоящее время полковник в отставке Сергей Сергеевич Алехин проживает в Самаре.

Видео здесь.

Фото: скриншот видео