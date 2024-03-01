«Веснушка – 2024» идёт в регионе полным ходом

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«Веснушка – 2024» – время узнать даты концертов!

4 марта в 11:00 в Многофункциональном молодежном центре (пр. Масленникова, 37) в рамках фестиваля пройдёт Информационный марафон для студентов самарских ссузов. По окончании инфомарафона будет проведена жеребьёвка!

«Веснушка – 2024» идёт полным ходом! Информационные марафоны уже прошли в трёх населённых пунктах области и на этом не заканчиваются. Пришло время пообщаться с представителями профессиональных образовательных организаций города Самара и узнать даты конкурсных концертных мероприятий.

Напоминаем, что студентам ссузов предстоит узнать о конкурсных направлениях и посетить творческие мастер-классы от экспертов, а также лауреатов «Веснушки» прошлых лет. После Информационного марафона в Многофункциональном молодежном центре дирекция фестиваля проведёт жеребьёвку, на которой представители ссузов определят даты своих концертных программ.

«Веснушка – 2024» – это фестиваль студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций городского округа Самара. В этом году пройдёт в юбилейный 20 раз. По итогам всех мероприятий, в рамках Фестиваля участники лучших творческих номеров смогут отправиться на Российскую студенческую весну ПОО, которая пройдёт в г. Ставрополь.

Организаторами мероприятия выступают муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара»; государственное бюджетное учреждение Самарской области «Агентство по реализации молодежной политики»; муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи».

Фото предоставлено пресс-службой СДМ