Весна в эфире: солнце над Самарской областью может вызвать помехи на телеэкранах

111

19 февраля 2023 года в небе над Самарской областью начинается сезонное явление, при котором положение спутника связи относительно Солнца приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала (вплоть до пропадания). Это явление называется интерференция.

Солнце — источник не только света, но и радиоволн. Интерференция возникает, когда Земля поворачивается к Солнцу Северным полушарием. Когда Солнце оказывается ровно позади спутника связи — на линии с приемной земной станцией — сигналы со спутника глушатся более мощным сигналом Солнца. Расположение Солнца на одной линии со спутником и приемной антенной наземного ретранслятора длится несколько минут в сутки. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

В Самарской области кратковременные помехи на экранах телевизоров из-за солнечной интерференции возможны с 19 февраля до 16 марта с 12:23 час. до 14:06 час. МЕСТНОГО времени. Продолжительность помех в указанные даты и время — от 5 минут до 26 минут в сутки.

Цифровые технологии трансляции сделали воздействие интерференции практически незаметным для телезрителей.

Тем не менее, на пиковый период интерференции предусмотрен перевод радиотелевизионных передающих станций на прием сигнала с другого спутника. При этом не любое приемное оборудование телезрителей способно мгновенно «поймать» возобновленный сигнал со станции. Телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки. Это приводит к замерзанию, рассыпанию или полному пропаданию «картинки». В таких случаях рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку (выключить и через минуту включить). Если это не помогло, нужно запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием.

График возможных помех трансляции теле- и радиопрограмм Самарской области публикуется на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе « Временные отключения телерадиоканалов ( rtrs.ru) и в «Кабинете телезрителя», а также во вкладке «Вещание» в бесплатном мобильном приложении «Телегид».

Влияние солнечной интерференции

на прием телерадиоканалов в Самарской области

Программа Период интерференции Время интерференции (МЕСТНОЕ) Цифровое эфирное вещание 19 февраля – 16 марта С 12:32 час. до 14:06 час. Эфирное радиовещание 19 февраля – 13 марта С 9:37 час. до 10:45 час Эфирное теле- и радиовещание канала «Губерния» («Самарское Губернское радио», «Самарское Губернское Телевидение») 24 февраля – 10 марта С 12:23 час. до 12:47 час.

Продолжительность действия солнечного сигнала на телерадиосигнал – от 5 до 26 минут в сутки.

Фото: pxhere.com