Весна в эфире: солнце над Самарской областью может вызвать помехи на телеэкранах

19 февраля 2023 года в небе над Самарской областью начинается сезонное явление, при котором положение спутника связи относительно Солнца приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала (вплоть до пропадания). Это явление называется интерференция.
Солнце — источник не только света, но и радиоволн. Интерференция возникает, когда Земля поворачивается к Солнцу Северным полушарием. Когда Солнце оказывается ровно позади спутника связи — на линии с приемной земной станцией — сигналы со спутника глушатся более мощным сигналом Солнца. Расположение Солнца на одной линии со спутником и приемной антенной наземного ретранслятора длится несколько минут в сутки. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».
В Самарской области кратковременные помехи на экранах телевизоров из-за солнечной интерференции возможны с 19 февраля до 16 марта с 12:23 час. до 14:06 час. МЕСТНОГО времени. Продолжительность помех в указанные даты и время — от 5 минут до 26 минут в сутки.
Цифровые технологии трансляции сделали воздействие интерференции практически незаметным для телезрителей.
Тем не менее, на пиковый период интерференции предусмотрен перевод радиотелевизионных передающих станций на прием сигнала с другого спутника. При этом не любое приемное оборудование телезрителей способно мгновенно «поймать» возобновленный сигнал со станции. Телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки. Это приводит к замерзанию, рассыпанию или полному пропаданию «картинки». В таких случаях рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку (выключить и через минуту включить). Если это не помогло, нужно запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием.
График возможных помех трансляции теле- и радиопрограмм Самарской области публикуется на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе «Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в «Кабинете телезрителя», а также во вкладке «Вещание» в бесплатном мобильном приложении «Телегид».
Влияние солнечной интерференции
на прием телерадиоканалов в Самарской области
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Программа
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Период интерференции
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Время интерференции (МЕСТНОЕ)
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Цифровое эфирное вещание
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19 февраля – 16 марта
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С 12:32 час. до 14:06 час.
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Эфирное радиовещание
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19 февраля – 13 марта
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С 9:37 час. до 10:45 час
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Эфирное теле- и радиовещание канала «Губерния»
(«Самарское Губернское радио», «Самарское Губернское Телевидение»)
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24 февраля – 10 марта
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С 12:23 час. до 12:47 час.
Продолжительность действия солнечного сигнала на телерадиосигнал – от 5 до 26 минут в сутки.
Фото: pxhere.com