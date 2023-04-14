Весенне-летний сезон в самарском Этнопарке дружбы народов откроется 30 апреля

108

30 апреля 2023 года с 11:00 до 20:00 на территории Этнопарка дружбы народов, находящемся на улице Александра Солженицына в Куйбышевском внутригородском районе Самары, пройдет мероприятие, посвященное открытию весенне-летнего сезона – 2023.

В программе мероприятия: мини-экскурсии в подворьях, игровое и танцевальное пространство для детей, мастер-классы по народному декоративному творчеству, стрельбе из лука и национальным танцам, этнотренировки, йога, национальные чайные церемонии. Также будет работать музыкальная развлекательная площадка. Развернется ярмарочное представление с подарками, откроется сувенирная лавка с этнической продукцией. В рамках праздничной программы «Разгуляй» для участников предусмотрен розыгрыш призов.

С афишей мероприятия можно ознакомиться в приложении.

0+

Приглашаем горожан к участию в праздничной программе

в Этнопарке дружбы народов!