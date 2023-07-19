Я нашел ошибку
Главные новости:
Это произошло из-за технического сбоя на сайте ЦУМа.
Верховный суд РФ встал на сторону россиянина, купившего брендовые вещи в 846 раз дешевле фактической цены
Дмитрий Азаров встретился с семьями участников СВО в Отрадном
Дмитрий Азаров встретился с семьями участников СВО в Отрадном
Грызун был найден в унитазе – видимо, спустился попить воды, и не справился с гладкой поверхностью.
В приют для пострадавших диких животных «Дом Айболита» принесли редкое животное – соню-полчка
В связи с проведением строительных работ по монтажу водоводов.
По улице Новоурицкой в Самаре будет действовать временное ограничение движения транспорта
Программа предполагает работу художников по индивидуальным планам, проведение мастер-классов, культурных и информационно-презентационных мероприятий.
Художник из Тольятти принимает участие в международном пленэре по керамике
Баланс счета вашего мобильного телефона сегодня — это полноценный платежный инструмент, с помощью которого можно совершать огромное количество разных покупок.
Оператор билайн: какие товары и услуги можно сегодня оплатить с баланса телефона?
Для участников это станет новой ступенью в их профессиональном развитии и запомнится на долгие годы.
Молодые музыканты региона станут участниками образовательной программы «Академия Юрия Башмета»
Ему  назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8, 5 лет.
В Самарской области вынесен приговор врачу-патологоанатому за получение взятки
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.2
0.51
EUR 102.44
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Верховный суд РФ встал на сторону россиянина, купившего брендовые вещи в 846 раз дешевле фактической цены

19 июля 2023 23:30
395
Это произошло из-за технического сбоя на сайте ЦУМа.

Верховный суд РФ встал на сторону жителя Волгограда, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМа смог купить люксовые вещи в 846 раз дешевле фактической стоимости, следует из определения инстанции от 6 июня, пишут "Известия".

Мужчина приобрел через приложение ЦУМа 19 товаров по цене от 19 до 129 рублей. В качестве подтверждения покупки ему на телефон и электронную почту пришли сообщения от магазина, кроме того, с его счета были списаны средства, уточняется в постановлении.

Однако покупки не были доставлены, а магазин попытался вернуть деньги покупателю. После этого житель Волгограда обратился в суд с требованием предоставить купленные вещи.

В ЦУМе заявили, что на сайте магазина произошел сбой, который привел к некорректному отображению цен. Из-за этого, мужчина заплатил всего 2787 рублей, что в 846 раз ниже фактической стоимости вещей.

Предыдущие инстанции встали на сторону ЦУМа и отклонили требования мужчины предоставить товары, однако Верховный суд отменил имеющиеся судебные решения и передал дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Комитет Госдумы не поддержал проект о длинных выходных на майские праздники
19 июля 2023  12:10
Комитет Госдумы не поддержал проект о длинных выходных на майские праздники
274
В Самарской области почти 200 выпускников набрали самые высокие результаты ЕГЭ
18 июля 2023  10:56
В Самарской области почти 200 выпускников набрали самые высокие результаты ЕГЭ
433
Центр «Мой бизнес» Самарской области отметили за поддержку федеральных проектов
18 июля 2023  10:07
Центр «Мой бизнес» Самарской области отметили за поддержку федеральных проектов
505
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
16 июля 2023  11:18
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
719
500 новых рабочих мест открыто в Самаре благодаря запуску контакт-центра Почты России.
14 июля 2023  16:32
Дмитрий Азаров открыл в Самаре федеральный центр поддержки клиентов Почты России
1915
Весь список