Верховный суд РФ встал на сторону россиянина, купившего брендовые вещи в 846 раз дешевле фактической цены

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Верховный суд РФ встал на сторону жителя Волгограда, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМа смог купить люксовые вещи в 846 раз дешевле фактической стоимости, следует из определения инстанции от 6 июня, пишут "Известия".

Мужчина приобрел через приложение ЦУМа 19 товаров по цене от 19 до 129 рублей. В качестве подтверждения покупки ему на телефон и электронную почту пришли сообщения от магазина, кроме того, с его счета были списаны средства, уточняется в постановлении.

Однако покупки не были доставлены, а магазин попытался вернуть деньги покупателю. После этого житель Волгограда обратился в суд с требованием предоставить купленные вещи.

В ЦУМе заявили, что на сайте магазина произошел сбой, который привел к некорректному отображению цен. Из-за этого, мужчина заплатил всего 2787 рублей, что в 846 раз ниже фактической стоимости вещей.

Предыдущие инстанции встали на сторону ЦУМа и отклонили требования мужчины предоставить товары, однако Верховный суд отменил имеющиеся судебные решения и передал дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

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