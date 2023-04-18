Ведущие ИТ-компании договорились о саморегулировании цен на ПО

В условиях, когда многие иностранные вендоры ушли, важно договориться о принципах ценообразования на российские продукты. Встреча участников рынка прошла сегодня в Минцифры.
Что решили:
- Участники встречи предложили ввести механизм ценового саморегулирования
- Компании подготовят и подпишут меморандум ответственной работы на ИТ-рынке
- Участники рынка возьмут на себя обязательства не повышать цены на ПО выше разумного уровня, а также размещать актуальную информацию об их предельной стоимости, в том числе на официальном маркетплейсе российского ПО
- При поступлении жалоб на необоснованное повышение стоимости ПО аккредитация компании может быть приостановлена на время проверки