В ДК "Победа" состоится финал межнационального конкурса «Супер-Невестка Самары»

71

6 июня 2024 года в 18:00 в ДК "Победа" (пр. Кирова, 72а) пройдет финал городского межнационального конкурса «Супер–Невестка Самары», приуроченного к Году семьи. Помимо этого, будет организована прямая трансляция в группе «Казахи Самары и Самарской области»: https://vk.com/kmooso_kairat.

Мероприятие проводится Самарской региональной общественной организацией «Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ» («Светлый путь»), при поддержке Администрации г. о. Самара и ГКУ Самарской Области «Дом дружбы народов».

Как отмечает организатор, конкурс способствует популяризации традиционных семейных ценностей среди граждан разных национальностей, проживающих в регионе, укреплению межнационального и межконфессионального согласия многонациональной губернии.

Для победы в конкурсе важно сочетание ума, таланта, красоты, знания и почитания национальных традиций и обычаев.

Финал конкурса предусматривает следующие этапы:

- презентация («визитка») участниц;

- дефиле в национальном костюме;

- дефиле в вечернем платье;

- межнациональный танцевальный флешмоб;

- показ кулинарного видеоролика о приготовлении блюда национальной кухни;

- семейный творческий конкурс, в котором при участии членов семьи необходимо продемонстрировать свои таланты и способности.

Ранее 10 замужних участниц разных национальностей посетили мастер-классы по созданию генеалогического древа и по народным танцам, где получили соответствующие навыки. Кроме того, в сквере «Родина» конкурсантки познакомили зрителей с культурой, традициями и искусством народов Самарской области, показали национальные игры, в которые были вовлечены и семьи участниц, и прохожие. Также активисты СРНКА «АК ЖОЛ» провели эстафеты, раздали призы и устроили чаепитие.

Кроме конкурсанток, в мероприятии примут участие казахский ансамбль танца «Мереке», женский совет «Ару Ана» и др.

В качестве почетных гостей приглашены представители Правительства Самарской области, Администрации г. о. Самара, администрации Кировского внутригородского района, управления ЗАГС Самарской области, Дома дружбы народов, городской общественной организации «Союз женщин городского округа Самара» и руководители национальных общественных организаций.

Фото: администрация Самары