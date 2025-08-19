В Безенчукском районе росгвардейцам вручили знаки отличия «Готов к труду и обороне»

156

В администрации Безенчукского района состоялась торжественная церемония вручения знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Глава муниципалитета Дмитрий Вавилов вручил их сотрудникам местного подразделения вневедомственной охраны Росгвардии, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

В общей сложности знаки отличия ГТО получили четырнадцать росгвардейцев во главе с начальником МОВО по Безенчукскому району Олегом Шапиным. До этого все они успешно выполнили нормативы комплекса «Готов к труду и обороне», продемонстрировав при этом отличную физическую подготовку – пятерым сотрудникам вручили золотые знаки отличия.

«В рамках мероприятий по профессиональной подготовке сотрудники и военнослужащие нашего территориального управления регулярно участвуют в различных спортивных соревнованиях, в том числе сдают нормативы ГТО. Это позволяет поддерживать физическую форму, необходимую для успешного выполнения служебно-боевых задач» - отметил начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области капитан Михаил Баев.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области