«Вахта Героев Отечества»: в Самарскую область прибыли  девять Героев Российской Федерации

Я нашел ошибку
Главные новости:
«Запрещено размещать украшения, которые могут помешать экстренной эвакуации или создать угрозу возгорания», — пояснил специалист.
Юрист: установка елки в подъезде грозит штрафом
Это связано с необходимостью проведения комплексной работы по его восстановлению — переход серьёзно пострадал в результате актов вандализма.
С 3 декабря надземный переход у поселка Мехзавод закрыт для проведения ремонта
С начала текущего года в регионе произошли 23 случая отправления людей угарным газом. Общее количество пострадавших составило 40 человек, включая 15 детей. Погибли, к сожалению, 6 человек.
МЧС СО: бытовой газ может нести опаснoсть
Первая партия воды поступит в поезда уже до конца текущего года. Планируется, что за год будет производиться порядка 100 тысяч 19-литровых емкостей.
В пассажирском вагонном депо Самары открыта собственная линия по производству бутилированной питьевой воды «Дорожная»
Чтобы защитить себя необходимо избегать случайных половых контактов, использовать барьерные средства контрацепции и регулярно проходить обследования.
Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья помогает выявить инфекции, передающиеся половым путём, на ранних стадиях
Современная система телефонного оповещения позволяет приглашать жителей в удобное для них время, что значительно повышает доступность и охват профилактических мероприятий.
В самарской поликлинике №14 внедрят новую систему обзвона пациентов для повышения эффективности диспансеризации
В мероприятии приняли участие 300 спортсменов из Самары, Сызрани, Отрадного, Кинель-Черкассов и Хворостянки.
В Самаре состоялся фестиваль аэробики «Волжский марафон»
В Ижевске состоялись всероссийские соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия. 
Анна Тимофеева из Самарской области выиграла всероссийские соревнования по пулевой стрельбе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.46
-0.24
EUR 89.85
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Вахта Героев Отечества»: в Самарскую область прибыли  девять Героев Российской Федерации

211
Программа мероприятий насыщенна, участники «Вахты Героев Отечества» проводят серию встреч со школьниками, студентами колледжей и вузов, а также с активистами молодёжных организаций в городах и районах области. 

В эти дни Самарская область стала площадкой масштабной патриотической акции «Вахта Героев Отечества». Ее организует Российская Ассоциация Героев под руководством Героя РФ, генерал-полковника Владимира Шаманова.
В Самару из Москвы и других регионов прибыли девять Героев Российской Федерации, удостоенных высшего звания за совершённые подвиги. К ним присоединятся Герои Отечества, проживающие в нашем регионе. Цель акции — живое общение с молодёжью, правдивый рассказ о героическом прошлом страны и передача боевого опыта.
Программа мероприятий насыщенна, участники «Вахты Героев Отечества» проводят серию встреч со школьниками, студентами колледжей и вузов, а также с активистами молодёжных организаций в городах и районах области. 
«Важно давать наставления нашей молодежи - это наше будущее. Поэтому мы должны патриотически воспитывать, как и будущих защитников. Ну и на своем примере показывать, что мы должны любить свою страну и всегда быть готовым встать на ее защиту», - отметил участник «Вахты Героев», Герой России Олег Лобунец. 
Герой России, председатель Самарской областной общественной организации «Герои Отечества» Игорь Станкевич подчеркнул, что герои, приезжающие на вахту, имеют большой опыт общения, они умеют разговаривать и с детьми, и со взрослыми: «Конечно же, встреча с живыми героями всегда для мальчишек, для девчонок очень интересна, тем более люди новые, может быть истории совершенно не те, которые привыкли слушать дети от своего окружения».
3 декабря Герои Отечества приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню неизвестного солдата, на площади Славы в Самаре и вместе с самарцами возложили цветы к стеле «Куйбышевцы – Герои Советского Союза», к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине».
Участник первого потока программы «Школа героев», член ассоциации ветеранов СВО Самарской области Максим Меделяев поделился своей семейной историей. «Мои прадеды участвовали в войне. Один из них погиб в 1942 году и не дошел до Берлина, к сожалению. Его нашли спустя 7-8 лет, привезли на Родину. Сегодня, в день памяти, отрадно видеть здесь разные поколения: от взрослых до очень юных. Эта связь поколений доказывает, что память жива», - отметил Максим Меделяев.
Участник «Вахты Героев Отечества, Герой России Сергей Тулин отметил особую значимость сегодняшней даты. «Я прошел несколько локальных войн в составе воздушных десантных войск, командуя батальонами, полками ВДВ. Я хочу постоянно помнить своих подчиненных, солдат, которые погибли на поле браней. Поэтому для меня этот день священный», - подчеркнул Сергей Тулин.
Особое значение этот день имеет для поисковых отрядов, чей ежедневный труд – возвращение имен и сокращение списка «неизвестных» солдат. «Совсем недавно нам удалось установить имя одного из бойцов, уроженца Куйбышевской области, нашего земляка. Этой осенью наши ребята-поисковики работали в Псковской области, подняли бойца, прочитали медальон. Боец оказался Козин Евдоким Иванович, уроженец Исаклинского района. Мы нашли его родственников. Сейчас в Самаре у него проживает дочка, внуки и правнуки», - рассказала активист поискового отряда «Сокол» Самарского университета Яна Фёдорова.
Благодаря такой работе, «неизвестных» солдат становится меньше.  А живая память, которую передают из поколения в поколение только крепнет.
Участники «Вахты героев» также проведут встречу за круглым столом с ветеранским активом региона, планируется посещение парка Победы и Дворца ветеранов.

Акция проводится при участии министерства образования и министерства молодёжной политики Самарской области. 

Список участников Вахты Героев

Алимов Владимир Ришадович — лётчик, полковник, Герой Российской Федерации; 
Козлов Олег Александрович — генерал-полковник, Герой Российской Федерации, Командующий округами войск национальной гвардии Российской Федерации;
Копыркин Анатолий Степанович — полковник, Заслуженный военный лётчик Российской Федерации, Герой Российской Федерации;
Осыковый Николай Михайлович — лётчик-испытатель, полковник, Герой Российской Федерации;
Петруша Вячеслав Станиславович — лётчик-испытатель, полковник, Герой Российской Федерации;
Тулин Сергей Загитович — генерал-майор запаса ВДВ, Герой Российской Федерации, кандидат юридических наук;
Цветов Юрий Викторович— полковник ВДВ; Герой Российской Федерации;
Черепанов Александр Леонидович — гвардии подполковник ВДВ, педагог, Герой Российской Федерации;
Лобунец Олег Игоревич — старший лейтенант ВДВ, участник Первой чеченской войны, Герой Российской Федерации;
От Самарской области:
Станкевич Игорь Валентинович - Герой Российской Федерации, участник боевых действий на территории республики Афганистан, полковник в отставке;
Девятов Максим Вадимович – Герой Российской Федерации, участие в мероприятиях в г.о.Новокуйбышевск;
Стержантов Александр Линович – Герой Российской Федерации, участие в мероприятиях в г.о.Тольятти;
Ярцев Николай Николаевич – Герой Российской Федерации, участие в мероприятиях в г.о.Сызрань.

 

Фото:  Волжская коммуна

Теги: Акценты Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
03 декабря 2025, 18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с... Политика
199
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
03 декабря 2025, 16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое... Политика
209
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева дорогу от ул. Ташкентская до «Самара Арена» отремонтируют. 
01 декабря 2025, 20:42
Вячеслав Федорищев в Самаре провел оперативное совещание правительства
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева дорогу от ул. Ташкентская до «Самара Арена» отремонтируют.  Политика
1573
В центре внимания
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
206
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
212
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
276
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
550
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
3 декабря 2025  10:44
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
281
Весь список