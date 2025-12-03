«Вахта Героев Отечества»: в Самарскую область прибыли  девять Героев Российской Федерации

В эти дни Самарская область стала площадкой масштабной патриотической акции «Вахта Героев Отечества». Ее организует Российская Ассоциация Героев под руководством Героя РФ, генерал-полковника Владимира Шаманова.

В Самару из Москвы и других регионов прибыли девять Героев Российской Федерации, удостоенных высшего звания за совершённые подвиги. К ним присоединятся Герои Отечества, проживающие в нашем регионе. Цель акции — живое общение с молодёжью, правдивый рассказ о героическом прошлом страны и передача боевого опыта.

Программа мероприятий насыщенна, участники «Вахты Героев Отечества» проводят серию встреч со школьниками, студентами колледжей и вузов, а также с активистами молодёжных организаций в городах и районах области.

«Важно давать наставления нашей молодежи - это наше будущее. Поэтому мы должны патриотически воспитывать, как и будущих защитников. Ну и на своем примере показывать, что мы должны любить свою страну и всегда быть готовым встать на ее защиту», - отметил участник «Вахты Героев», Герой России Олег Лобунец.

Герой России, председатель Самарской областной общественной организации «Герои Отечества» Игорь Станкевич подчеркнул, что герои, приезжающие на вахту, имеют большой опыт общения, они умеют разговаривать и с детьми, и со взрослыми: «Конечно же, встреча с живыми героями всегда для мальчишек, для девчонок очень интересна, тем более люди новые, может быть истории совершенно не те, которые привыкли слушать дети от своего окружения».

3 декабря Герои Отечества приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню неизвестного солдата, на площади Славы в Самаре и вместе с самарцами возложили цветы к стеле «Куйбышевцы – Герои Советского Союза», к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине».

Участник первого потока программы «Школа героев», член ассоциации ветеранов СВО Самарской области Максим Меделяев поделился своей семейной историей. «Мои прадеды участвовали в войне. Один из них погиб в 1942 году и не дошел до Берлина, к сожалению. Его нашли спустя 7-8 лет, привезли на Родину. Сегодня, в день памяти, отрадно видеть здесь разные поколения: от взрослых до очень юных. Эта связь поколений доказывает, что память жива», - отметил Максим Меделяев.

Участник «Вахты Героев Отечества, Герой России Сергей Тулин отметил особую значимость сегодняшней даты. «Я прошел несколько локальных войн в составе воздушных десантных войск, командуя батальонами, полками ВДВ. Я хочу постоянно помнить своих подчиненных, солдат, которые погибли на поле браней. Поэтому для меня этот день священный», - подчеркнул Сергей Тулин.

Особое значение этот день имеет для поисковых отрядов, чей ежедневный труд – возвращение имен и сокращение списка «неизвестных» солдат. «Совсем недавно нам удалось установить имя одного из бойцов, уроженца Куйбышевской области, нашего земляка. Этой осенью наши ребята-поисковики работали в Псковской области, подняли бойца, прочитали медальон. Боец оказался Козин Евдоким Иванович, уроженец Исаклинского района. Мы нашли его родственников. Сейчас в Самаре у него проживает дочка, внуки и правнуки», - рассказала активист поискового отряда «Сокол» Самарского университета Яна Фёдорова.

Благодаря такой работе, «неизвестных» солдат становится меньше. А живая память, которую передают из поколения в поколение только крепнет.

Участники «Вахты героев» также проведут встречу за круглым столом с ветеранским активом региона, планируется посещение парка Победы и Дворца ветеранов.

Акция проводится при участии министерства образования и министерства молодёжной политики Самарской области.

Список участников Вахты Героев

Алимов Владимир Ришадович — лётчик, полковник, Герой Российской Федерации;

Козлов Олег Александрович — генерал-полковник, Герой Российской Федерации, Командующий округами войск национальной гвардии Российской Федерации;

Копыркин Анатолий Степанович — полковник, Заслуженный военный лётчик Российской Федерации, Герой Российской Федерации;

Осыковый Николай Михайлович — лётчик-испытатель, полковник, Герой Российской Федерации;

Петруша Вячеслав Станиславович — лётчик-испытатель, полковник, Герой Российской Федерации;

Тулин Сергей Загитович — генерал-майор запаса ВДВ, Герой Российской Федерации, кандидат юридических наук;

Цветов Юрий Викторович— полковник ВДВ; Герой Российской Федерации;

Черепанов Александр Леонидович — гвардии подполковник ВДВ, педагог, Герой Российской Федерации;

Лобунец Олег Игоревич — старший лейтенант ВДВ, участник Первой чеченской войны, Герой Российской Федерации;

От Самарской области:

Станкевич Игорь Валентинович - Герой Российской Федерации, участник боевых действий на территории республики Афганистан, полковник в отставке;

Девятов Максим Вадимович – Герой Российской Федерации, участие в мероприятиях в г.о.Новокуйбышевск;

Стержантов Александр Линович – Герой Российской Федерации, участие в мероприятиях в г.о.Тольятти;

Ярцев Николай Николаевич – Герой Российской Федерации, участие в мероприятиях в г.о.Сызрань.

Фото: Волжская коммуна