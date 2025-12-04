Я нашел ошибку
С августа 2025 года государственные органы и организации, а также главы субъектов начали создавать свои каналы в МАХ.
Госпаблики теперь открываются в национальном мессенджере MAX
Национальный рейтинг — инструмент, позволяющий определить наиболее инвестиционно привлекательные особые экономические зоны, обеспечивающие инвесторам оптимальные условия для реализации проектов: в кратчайшие сроки, с минимальными издержками и в соответств
ОЭЗ «Тольятти» на 6 месте в ТОП-10 самых привлекательных инвестплощадок России
Пять правил, чтобы не попасться на уловки мошенников.
Изобретая новые схемы обмана, мошенники  активно используют названия и фирменный стиль крупных компаний
Офиса врача общей практики в селе Орловка и фельдшерско-акушерского пункта в селе Старое Мамыково.
В Кошкинском районе завершается строительство двух новых объекта здравоохранения
В том числе создание совместных экскурсионных маршрутов, привлекательных для жителей и гостей обоих регионов, и обмен лучшими практиками в сфере гостеприимства.
Туроператоры Самары и Нижегородской области обсудили перспективы взаимодействия
Состязания объединили более 1000 спортсменов из 32 стран мира, по итогам пяти соревновательных дней сборная России заняла первое место в общем командном зачете, завоевав 308 медалей.
Самарские спортсмены завоевали 12 медалей на Чемпионате и Первенстве мира по универсальному бою «Лайт»
Герой России, боевой офицер, участник всероссийской акции «Вахта Героев Отечества» генерал-полковник Олег Козлов провел встречу с курсантами,
Вахта Героев Отечества прошла в СЮИ ФСИН России
Основная задача проекта – помочь ветеранам с инвалидностью адаптировать их жилое пространство под индивидуальные потребности, тем самым вернув им чувство независимости и удобства в повседневной жизни.
В Самаре реализует программу по созданию адаптированного жилья для ветеранов СВО с инвалидностью
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Вахта Героев Отечества прошла в СЮИ ФСИН России

132
Герой России, боевой офицер, участник всероссийской акции «Вахта Героев Отечества» генерал-полковник Олег Козлов провел встречу с курсантами,

Герой России, боевой офицер, прошедший горячие точки, участник всероссийской акции «Вахта Героев Отечества» генерал-полковник Олег Козлов провел встречу с курсантами Самарского юридического института ФСИН России. Олег Александрович рассказал о том, как он сам был курсантом, о своем жизненном пути, как выстраивал отношения с бойцами в боевой обстановке, словом, делом и личным примером показывая, как необходимо действовать, чтобы выполнить поставленную задачу. Сейчас, находясь в отставке, он, как и его товарищи по Вахте Героев Отечества, продолжает оставаться на посту.

– Самая главная наша задача донести до молодого поколения чем живет Россия. Ведь, многие не знают о великих наших достижениях. К примеру, что у нас уже атомный ледокольный флот, больше в мире нет ни у кого такого. У нас есть наработки, которых в мире нет ни у кого. Не менее важна и другая задача – это естественно, патриотическое воспитание. Наши бойцы выполняют большие задачи на СВО. И чтобы молодое поколение знало, что это настоящие герои, наша гордость! – рассказал Олег Александрович.

­– Отрадно, что проводятся такие встречи. Наши курсанты с большим вниманием слушали рассказ товарища генерала, задавали вопросы, делились своим мнением о том, как развивать чувство патриотизма у современной молодежи. Это позволяют укреплять связь поколений, растить новых защитников Отечества, чему в нашем институте всегда уделяется большое внимание, – считает начальник СЮИ ФСИН России полковник внутренней службы Дмитрий Панарин.

– У меня особые впечатления об этой встрече! Я впервые мог вживую услышать рассказ настоящего героя, генерал-полковника. Его жизненный путь и заслуги очень впечатляют. И рассказывал Олег Александрович интересно и живо. Когда есть такой пример перед глазами – человек, который является настоящим патриотом и достиг больших высот – это мотивирует! – уверен первокурсник Роман Пичурин.

Генерал-полковнику Козлову также показали основную площадку института, учебные классы, столовую, тренировочный комплекс, имитирующий условия исправительного учреждения, а также интерактивный стрелковый тир.

Олег Александрович отметил, что в СЮИ есть все необходимое, чтобы подготовить настоящих профессионалов. А реакция курсантов на его выступление, заданные ими вопросы говорят о высоком уровне патриотического воспитания в вузе.

Подобные встречи проходили во многих школах, вузах и колледжах Самарской области. Вахта Героев Отечества в нашем регионе проходит со 2 по 4 декабря 2025 года по эгидой Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев», президентом которой является Герой Российской Федерации генерал-полковник Владимир Шаманов. В ходе акции в Самару из Москвы и других регионов приехали девять участников, которые в разное время получили высокое звание за совершенные подвиги. В городе на Волге к ним в Самаре присоединились Герои Отечества, проживающие в нашем регионе. Все они провели встречи с детьми и молодежью в городах и селах Самарской области.

Для Олега Александровича и других Героев России, участников просветительского и патриотического проекта, это уже 147 вахта. О ее результатах они доложат руководству страны, сообщает пресс-служба Самарского юридического института ФСИН России. 

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского юридического института ФСИН России

