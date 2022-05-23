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В аэропорту «Курумоч» самарские таможенники выявили у гражданина незадекларированную валюту  

23 мая 2022 15:40
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Пассажир был остановлен должностными лицами в «зеленом» коридоре.

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Самара при проведении таможенного контроля на международном рейсе выявили у гражданина Российской Федерации незадекларированную валюту - порядка 2 млн рублей. 

Пассажир был остановлен должностными лицами в «зеленом» коридоре. По результатам проверки в ручной клади была обнаружена сумма, которая  превысила разрешенный размер перемещаемой валюты без подачи пассажирской таможенной декларации: при пересчете по курсу валют – 26 460 долларов США. В соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза без декларирования разрешено провозить не более 10 000 долларов США в эквиваленте. 

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов), сообщает пресс-служба Самарской таможни.

 

Фото:   пресс-служба Самарской таможни

 

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