В «ЗИМ Галерее» пройдут открытые лекции об архитектурном авангарде и феномене текстильного искусства

186

6 января в 16.00 в Рождественский сочельник пройдет лекция-экскурсия по выставке «ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ» петербургского художника Саши Браулова. В этот раз искусствовед Дарья Волкова и исследователь модернизма Максим Тюгин расскажут про свои объекты-фавориты, представленные на выставке — шесть зданий отечественного и зарубежного модернизма начала и второй половины ХХ века.

Выставка «ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ» продлена до конца января и сразу после новогодних праздников экспозиция будет частично обновлена. Работы Саши Браулова — это высказывание об архитектуре авангарда и ностальгические и ироничные зарисовкам из жизни. В экспозиции представлено более 80 работ, вышитых и сшитых вручную эксклюзивно для выставки «ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ».

Череду новогодних мероприятий завершит лекция «Искусство нитки: как рукоделие стало совриском» куратора галереи «Виктория» и арт-критика Сергея Баландина. Почему текстиль получил такую популярность в современном российском искусстве? Как развивалась эта художественная практика в мире и какое у нее настоящее и будущее?

Об этом и многом другом 8 января в 16.00 расскажет Сергей Баландин в своей индивидуальной и захватывающей манере. Ранее лекция проходила в ноябре и получила множество положительных отзывов. В последние несколько лет рукоделие стало неотъемлемой частью современного искусства: шитье, стринг-арт, вязание, скульптура, инсталляция и другие способы визуализации образов чувств через ткань и нить. На современной арт-сцене случился настоящий «текстильный бум» и в этом году сразу несколько ведущих российских галерей открыли выставки текстильного искусства, произведения из ткани и нитей широко были представлены на Венецианской биеннале, а весной в Лондоне прошла гигантская выставка текстиля Unravel. The Power and Politics of Textiles in Art. Именно тенденции в современном искусстве и глубокое уважение к архитектурному наследию вдохновили на открытие первой в Самаре текстильной выставки «ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ» известного петербургского художника Саши Браулова.

6 и 8 января в 16.00 12+

Вход свободный.

Адрес: ул. Ново-Садовая, 106к155 (бывший «Спортзавод»)

Фото: «ЗИМ Галерея»