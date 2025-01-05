Я нашел ошибку
Главные новости:
Предложено ввести факультативы по литературе в технических вузах
Предложено ввести факультативы по литературе в технических вузах
Врач-инфекционист назвал симптомы метапневмовируса
Врач-инфекционист назвал симптомы метапневмовируса
На месте происшествия работают полицейские, медики и пожарные-спасатели ПСЧ № 132.
Двое погибли, семеро пострадали: на трассе в Большеглушицком районе столкнулись две легковушки
Выставка «ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ» продлена до конца января и сразу после новогодних праздников экспозиция будет частично обновлена.
В «ЗИМ Галерее» пройдут открытые лекции об архитектурном авангарде и феномене текстильного искусства
В поликлиниках работают фильтр-боксы, куда пациенты с признаками ОРВИ могут обратиться и получить консультацию медицинского работника.
Самарский врач-инфекционист рассказала, как провести праздники без ОРВИ
Специалисты больницы им. Середавина проконсультировали 69 пациентов из различных городских округов и районов Самарской области.
В новогодние праздники жители региона проходят диспансеризацию
В Самаре ночью -7, -9°С, днем -5, -7°С. Местами гололедица.
6 января в регионе без существенных осадков, до -9°С
На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 31 многоквартирного и 112 частных жилых домов.
В Октябрьском районе Самары нарушено холодное водоснабжение
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.68
1.15
EUR 106.1
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Рождественские песни из разных концов света прозвучат в Самаре
На базе спортивной школы «Чайка» будет проходить физкультурный фестиваль «Спортландия»
Новогодние праздники в «ЗИМ Галерее» приглашают самарцев
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В «ЗИМ Галерее» пройдут открытые лекции об архитектурном авангарде и феномене текстильного искусства

5 января 2025 17:31
186
Выставка «ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ» продлена до конца января и сразу после новогодних праздников экспозиция будет частично обновлена.

6 января в 16.00 в Рождественский сочельник пройдет лекция-экскурсия по выставке «ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ» петербургского художника Саши Браулова. В этот раз искусствовед Дарья Волкова и исследователь модернизма Максим Тюгин расскажут про свои объекты-фавориты, представленные на выставке  — шесть зданий отечественного и зарубежного модернизма начала и второй половины ХХ века.

Выставка «ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ» продлена до конца января и сразу после новогодних праздников экспозиция будет частично обновлена. Работы Саши Браулова — это высказывание об архитектуре авангарда и ностальгические и ироничные зарисовкам из жизни. В экспозиции представлено более 80 работ, вышитых и сшитых вручную эксклюзивно для выставки «ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ».

Череду новогодних мероприятий завершит лекция «Искусство нитки: как рукоделие стало совриском» куратора галереи «Виктория» и арт-критика Сергея Баландина. Почему текстиль получил такую популярность в современном российском искусстве? Как развивалась эта художественная практика в мире и какое у нее настоящее и будущее?

Об этом и многом другом 8 января в 16.00 расскажет Сергей Баландин в своей индивидуальной и захватывающей манере. Ранее лекция проходила в ноябре и получила множество положительных отзывов. В последние несколько лет рукоделие стало неотъемлемой частью современного искусства: шитье, стринг-арт, вязание, скульптура, инсталляция и другие способы визуализации образов чувств через ткань и нить. На современной арт-сцене случился настоящий «текстильный бум» и в этом году сразу несколько ведущих российских галерей открыли выставки текстильного искусства, произведения из ткани и нитей широко были представлены на Венецианской биеннале, а весной в Лондоне прошла гигантская выставка текстиля Unravel. The Power and Politics of Textiles in Art. Именно тенденции в современном искусстве и глубокое уважение к архитектурному наследию вдохновили на открытие первой в Самаре текстильной выставки «ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ» известного петербургского художника Саши Браулова. 

6 и 8 января в 16.00  12+

Вход свободный.

Адрес: ул. Ново-Садовая, 106к155 (бывший «Спортзавод»)

 

Фото:  «ЗИМ Галерея»

 

 

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В поликлиниках работают фильтр-боксы, куда пациенты с признаками ОРВИ могут обратиться и получить консультацию медицинского работника.
05 января 2025, 16:55
Самарский врач-инфекционист рассказала, как провести праздники без ОРВИ
В поликлиниках работают фильтр-боксы, куда пациенты с признаками ОРВИ могут обратиться и получить консультацию медицинского работника. Здравоохранение
227
Специалисты больницы им. Середавина проконсультировали 69 пациентов из различных городских округов и районов Самарской области.
05 января 2025, 15:39
В новогодние праздники жители региона проходят диспансеризацию
Специалисты больницы им. Середавина проконсультировали 69 пациентов из различных городских округов и районов Самарской области. Здравоохранение
411
В Самаре ночью -7, -9°С, днем -5, -7°С. Местами гололедица.
05 января 2025, 15:20
6 января в регионе без существенных осадков, до -9°С
В Самаре ночью -7, -9°С, днем -5, -7°С. Местами гололедица. Экология
209
В центре внимания
Будьте внимательны, в Самаре ведется расчистка крыш от наледи
5 января 2025  11:39
Будьте внимательны, в Самаре ведется расчистка крыш от наледи
276
Завтра местами в Самарской области ожидается сильный снег
4 января 2025  14:34
Завтра местами в Самарской области ожидается сильный снег
579
Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области активно готовятся к изменениям погоды
3 января 2025  12:05
Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области активно готовятся к изменениям погоды
949
Режим работы Информационного центра ГУ МВД России по Самарской области в праздничные и выходные дни
3 января 2025  11:34
Режим работы Информационного центра ГУ МВД России по Самарской области в праздничные и выходные дни
1246
В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта
31 декабря 2024  10:46
В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта
1040
Весь список