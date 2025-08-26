178

В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция-прогулка по выставке «Вениамин Клецель. Путь сквозь цвет»

28 августа в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» самарский историк и искусствовед Анастасия Карбовничая проведет лекцию-прогулку по выставке «Вениамин Клецель. Путь сквозь цвет» (18+). Вход свободный.

Речь пойдет о жизни, путешествиях, музыке, любимых художниках и разных «измах»: экспрессионизме и мистическом реализме, символизме, авангарде... О том, что повлияло на творческий почерк и нашло отражение в работах Вениамина Клецеля.

Вениамин Клецель (1932–2021) – один из самых значимых самарских художников второй половины XX века. Его работы хранятся в частных коллекциях и музеях России, Болгарии, Венгрии, Германии, Израиля, США, Франции и Южной Африки.

В экспозиции представлено больше 100 живописных и графических произведений самарского и иерусалимского периодов творчества художника из частных коллекций.

Выставка продлится до конца сентября.

28 августа 19.00

Вход свободный 18+

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

Фото: «ЗИМ Галерея»