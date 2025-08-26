Я нашел ошибку
В Самаре прошли учения, в которых приняли участие специалисты «Т Плюс», коммунальных служб, ресурсоснабжающих компаний и надзорных ведомств. 
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
Физические упражнения укрепляют иммунную систему, являющуюся естественным барьером на пути развития любых заболеваний.
Врач областного онкодиспансера: регулярная физическая активность – это инвестиция в здоровье и долголетие
Новые нормы уже согласовали с Роспотребнадзором и утвердили.
Установлено время на выполнение домашнего задания для российских школьников
С ведущими медицинскими экспертами региона.
Для пациентов с хроническими заболеваниями в поселке Волжский на Царевом Кургане прошла прогулка по Большой Самарской Тропе
В Самарской области прошла акция «Вода России».
«Вода России»: с апреля этого года в губернии почистили от мусора 200 км берегов рек 
Елена Ивановна оставила заметный след в культуре Самары, а её работы вдохновляли многих.
Скончалась заслуженный работник культуры России Елена Маргина
В Самаре стартовала XVII Конференция водоканалов России. Первый день отраслевого форума прошёл под знаком «РКС-Самара».
Обновлённые очистные сооружения «РКС-Самара» высоко оценили на федеральном уровне
Будьте внимательны и осторожны!
Днем 27 августа местами в регионе ожидается гроза со шквалистым ветром
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция-прогулка по выставке «Вениамин Клецель. Путь сквозь цвет»

26 августа 2025 16:29
178
Вениамин Клецель (1932–2021) – один из самых значимых самарских художников второй половины XX века.

В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция-прогулка по выставке Вениамина Клецеля

ЗГ

 

В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция-прогулка по выставке «Вениамин Клецель. Путь сквозь цвет»

28 августа в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» самарский историк и искусствовед  Анастасия Карбовничая проведет лекцию-прогулку по выставке «Вениамин Клецель. Путь сквозь цвет» (18+). Вход свободный.

Речь пойдет о жизни, путешествиях, музыке, любимых художниках и разных «измах»: экспрессионизме и мистическом реализме, символизме, авангарде... О том, что повлияло на творческий почерк и нашло отражение в работах Вениамина Клецеля. 

Вениамин Клецель (1932–2021) – один из самых значимых самарских художников второй половины XX века. Его работы хранятся в частных коллекциях и музеях России, Болгарии, Венгрии, Германии, Израиля, США, Франции и Южной Африки.

В экспозиции представлено больше 100 живописных и графических произведений самарского и иерусалимского периодов творчества художника из частных коллекций.

Выставка продлится до конца сентября.

28 августа 19.00

Вход свободный  18+

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

 

Фото: «ЗИМ Галерея»

Теги: Самара

