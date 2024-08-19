В Жигулёвске сотрудники  ГАИ задержали пьяного водителя, лишенного права управления автомобилем

147

Местный житель, лишенный права управления транспортным средством в текущем году, снова сел за руль в состоянии опьянения.

Сотрудниками ДПС Жигулевской Госавтоинспекции на повороте в поселок Яблоневый овраг был остановлен автомобиль Renault для проверки документов на право пользования и управления транспортным средством, и в ходе разговора полицейские почувствовали исходящий от водителя резкий запах алкоголя.

Госавтоинспекторы отстранили нарушителя от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, на что мужчина ответил отказом.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что местный житель 1971 года рождения в мае текущего года уже привлекался к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и ему было назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

Возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО