В «Жигулевской долине» состоялся Финал регионального этапа Всероссийского конкурса инновационных проектов «ШУСТРИК»

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День защиты детей – 1 июня «Жигулевская долина» отметила проведением Финала регионального этапа Всероссийского конкурса инновационных проектов «ШУСТРИК» для школьников Тольятти.

Конкурс проводится среди учащихся 6-18 лет общеобразовательных учреждений, среднего и начального высшего профессионального образования и способствует вовлечению школьников и студентов в проектную деятельность, созданию макетов, моделей, прототипов, формирует навыки изобретательства, конструирования, моделирования и внедрения разработанных проектов.

Цель конкурса — вовлечь талантливых школьников в научно-техническое творчество и реализацию инновационных проектов. Организаторами конкурса выступают Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям), Фонд Сколково, Ассоциация инновационных регионов России (АИРР), научная школа МГУ (ЛАНАТ) и центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) при поддержке региональных представительств конкурса и высокотехнологичных компаний, среди которых технопарк «Жигулевская долина».

На конкурс принимаются готовые решения научно-технологических задач по направлениям: аддитивные технологии, аэрокосмические технологии, прикладная электроника, интернет вещей, биотехнологии, промышленный дизайн, судостроение, машиностроение / робототехника, композитные материалы, нейротехнологии, нефтегаз, химия и экология.

Заявки принимались с 1 декабря 2021 года по 15 мая 2022 года.

К участию в финальном отборе проектов были приглашены высококвалифицированных эксперты из технопарка «Жигулевская долина», Поволжского государственного университета сервиса, Центра цифрового образования детей «IT-клуб», а также детского технопарка «Кванториум-63».

«От лица регионального представителя Фонда содействия инновациям в Самарской области Александра Сергиенко, благодарим наши региональные площадки в городах Самара и Тольятти, одна из которых функционирует на площадке Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева, а другая – на площадке детского технопарка «Кванториум 63 регион» в технопарке «Жигулевская долина» за активную работу по популяризации конкурса «Шустрик».

Поздравляем юных победителей и ждем их на другие конкурсы Фонда содействия инновациям. Школьников, которым исполнилось 18 лет, приглашаем на конкурс «УМНИК» с финансированием инновационных проектов в размере 500 тыс. рублей, что позволит им успешно продолжить работу над своими проектами», - отметила куратор по программам Фонда содействия инновациям в Самарской области Наталья Стрелкова.

В финале конкурса на тольяттинской площадке в технопарке «Жигулевская долина» было представлено 15 проектов юных изобретателей в разных областях – от экологии и аддитивных технологией до видеоигр и аэрокосмических разработок.

Самый маленький участник финала – Андрей Морозов, которому всего 6 лет, представил проект по созданию интерактивного выставочного экспоната «Minecraft»:

«Сегодня я впервые защищал свой проект. На его создание у меня ушло 4 месяца. Конечно, мне помогал папа. Сначала мне было очень страшно, но потом я увидел, что меня слушают и людям действительно интересна моя презентация. Я думаю, если у вас есть хорошая идея, то нужно обязательно что-то делать для воплощения, и принимать участие в таких конкурсах».

11-летний Максим Безделин, ученик 76 школы, Кванторианец детского технопарка, уже второй раз участвует в «Шустрике», причем в прошлом году его проект стал одним из победителей регионального этапа:

«Сегодня я участвую с проектом «Умная метеостанция». Мое устройство может быть полезно в быту, особенно для владельцев частных домов. Вся информация о погоде автоматически передается на специальное мобильно приложение, которое разработал тоже я сам. Участие в таких конкурсах как «Шустрик» дает мне уверенность, что мои разработки действительно могут пригодиться нашей стране и я желаю всем школьникам Самарской области обязательно придумать интересные проекты и презентовать их здесь, на площадке «Жигулевской долины».

После окончания всех региональных этапов, с 1 по 30 июня 2022 года будет проведена экспертиза проектов, прошедших в федеральный этап конкурса, а 3 июля 2022 года на сайте программы https://shustrik.org/ будут объявлены все победители Всероссийского конкурса «ШУСТРИК».

По итогам Финала, прошедшего в технопарке, победителями Тольяттинского этапа стали 9 проектов.