В Жигулевске женщина-водитель поблагодарила отзывчивых полицейских за помощь

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Заметив стоящий на обочине автомобиль, Госавтоинспекторы поинтересовались причиной остановки и отбуксировали автомобиль на СТО.

Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети Интернет была выявлена публикация в одной из социальных сетей в которой женщина выражает благодарность инспекторам ДПС, которые помогли ей в сложной ситуации.

Вовремя несения службы в дневное время 15 августа инспекторы ДПС города Жигулевска лейтенант полиции Артем Артамонов и лейтенант полиции Илья Персанов обратили внимание на автомобиль, стоящий на проезжей части, со знаком аварийной остановки. Подъехав к нему, водитель пояснила, что машина заглохло и не заводится.

Осмотрев транспортное средство, инспекторы поняли, что неполадку на месте устранить не получится, после чего помогли женщине-водителю отбуксировать автомобиль на станцию технического обслуживания, после чего вернулись на маршрут патрулирования.

«Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам ДПС. На подъёме в гору, мое авто сломалось. Сотрудники ДПС не проехали мимо. Спасибо Вам за помощь!», – написала в публикации женщина.