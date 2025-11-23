В Жигулевске инспекторы ДПС спасли пассажира такси, которому стало плохо

182

В Самарской области полицейские нередко приходят на помощь попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В вечернее время инспекторы ДПС отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России по г. Жигулёвску несли службу на 967-м километре автодороги М-5 «Урал». К ним подбежал взволнованный водитель такси и сообщил, что в его автомобиле находится пассажир, который чувствует резкую боль в верхней части живота. По внешним признакам сотрудники поняли, что мужчине требуется срочная медицинская помощь.

Полицейские доложили о ситуации в дежурную часть территориального органа внутренних дел и, чтобы не терять времени, приняли решение доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение своими силами. Старший лейтенант полиции Сергей Люсов и лейтенант полиции Александр Вандышев самостоятельно транспортировали мужчину.

По пути сотрудники связались с родственниками пассажира и проинформировали их о его состоянии.

Инспекторы передали больного медикам.

По словам врачей, у пациента было выявлено обострение аппендицита, и благодаря оперативным действиям полицейских удалось избежать тяжелых последствий.

Убедившись, что жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, госавтоинспекторы вернулись на маршрут патрулирования.