В здании Шестого кассационного суда проведены пожарно-тактические учения

82

Сегодня, в Железнодорожном районе Самары было проведено тренировочное показное пожарно-тактическое учение в здании Шестого кассационного суда общей юрисдикции, в котором принимали участие силы и средства самарского местного пожарно-спасательного гарнизона, аварийно-спасательных формирований, медицинских организаций, правоохранительных органов, администрации объекта.

Учение проводилось в целях обучения персонала суда методам эвакуации при пожаре, демонстрации тактических приемов и способов проведения спасательных работ при тушении пожара на объектах с массовым пребыванием людей, отработки действий по эвакуации людей и тушению условного пожара звеньями газодымозащитной службы.



В рамках тренировки отрабатывались практические действия по своевременному обнаружению возгорания, вызову пожарной охраны, применению первичных средств пожаротушения, эвакуации людей из здания и другие вопросы ликвидации чрезвычайной ситуации.

Руководил учением заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области (по Государственной противопожарной службе) подполковник внутренней службы Игорь Быков.

За ходом учения наблюдали: начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Олег Бойко и председатель Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александр Ефанов.



Согласно легенде, в результате короткого замыкания электрического прибора в зале заседаний на 6-м этаже произошло возгорание с последующим развитием пожара. Сработала пожарная сигнализация. Сообщение о пожаре автоматически передалось на пульт центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения 3 пожарно-спасательного отряда. Персонал сообщил о пожаре в пожарную охрану и организовал эвакуацию людей.



По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений звеньями ГДЗС проведена проверка всех помещений на наличие людей и приняты меры по тушению пожара.



Оперативными действиями пожарных была предотвращена угроза гибели людей, личный состав пожарно-спасательных подразделений с поставленными задачами справился. Начальник Главного управления и председатель суда поблагодарили личный состав за участие в пожарно-тактических учениях, отметили правильные действия администрации суда и слаженную работу пожарно-спасательных подразделений по спасению людей и тушению условного пожара. Цели учения достигнуты. В ходе тренировки персоналом было эвакуировано из здания 260 человек, из которых двое условно пострадавших. Всего в пожарно-тактическом учении принимало участие 17 единиц техники и 68 человек.

Фото: скриншот видео