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В январе 2025 года в Самарской области должникам направлены более 16000 требований об уплате задолженности

4 июня 2025 10:37
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В январе 2025 года в Самарской области должникам направлены более 16000 требований об уплате задолженности.

Налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога в сроки, установленные законодательством о налогах и сборах.

Если уплата не произведена вовремя на едином налоговом счете (ЕНС) налогоплательщика образуется отрицательное сальдо, наличие которого является основанием для направления налогоплательщику требования об уплате задолженности

В Самарской области всем налогоплательщикам, требования направляет Межрайонная ИФНС России № 23 по Самарской области (Долговой центр).

В январе 2025 года в Самарской области должникам направлены более 16000 требований об уплате задолженности.

Формирование и направление требования не «замораживает» задолженность, сумма задолженности по требованию меняется каждый день – долг увеличивается ежедневно на сумму пени, и может
уменьшиться, если вы оплатили его частично.

Основная задача налогоплательщика, который получил требование – оплатить задолженность.

При уплате необходимо получить информацию об актуальной сумме задолженности на момент оплаты. Удобнее всего это сделать через интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика физического лица».

Теги: Акценты

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