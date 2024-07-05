В выходные в Самаре пройдет фестиваль «На Грушинской волне»

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В пресс-центре «Самарского областного вещательного агентства» прошла пресс-конференция, посвящённая фестивалю «На Грушинской волне». Уже в ближайшие выходные в Самаре пройдет фестиваль авторской песни в новом формате. Фестиваль проходит при поддержке Правительства Самарской области, в рамках Марафона авторской песни России 2023 – 2024 с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив, при поддержке Фонда Олега Митяева. (0+)

6 июля в 14:00 поклонники авторской песни соберутся в парке культуры и отдыха «Струковский сад», а в 19:00 пройдет гала-концерт в Самарской государственной филармонии.

В Струковском саду организаторы воссоздадут атмосферу Грушинского фестиваля. Здесь развернется работа тематических площадок, будут работать три сцены: «Молодежно-семейная», «Zа Победу» и сцена «Открытый микрофон «Чайхана». На Грушинском Арбате можно будет приобрести сувениры работы местных мастеров, на фуд-корте подкрепиться угощениями с самарским колоритом. «В прошлом году состоялся юбилейный 50-й всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, его гостями стали более 56 тысяч человек со всех уголков нашей страны. В этом году из-за рисков в сфере безопасности фестиваль было решено не проводить в традиционном месте. Но все же история его не прервется. Фестиваль «На Грушинской волне» призван бережно воссоздать атмосферу Грушинской поляны в городском парке. И познакомить даже тех, кто никогда не был на фестивале с его особой атмосферой дружбы, туристической романтики, семейного единения, любви к своей Родине», - рассказал музыкант, заслуженный артист РФ, заслуженный артист Самарской области Сергей Войтенко. Одной из площадок фестиваля станет сцена «Za Победу», организаторами которой являются самарское отделение «Офицеров России», Союз десантников России, работает она при поддержке Думы г.о. Самара и фонда «Защитник Отечества». О ее программе рассказал руководитель сцены «Zа Победу» Алексей Халитов: «Наша сцена традиционно радует гостей Грушинского на протяжении более 20 лет. В этом году мы решили, что песня обязательно должна прийти к зрителю. Мы организовали творческий десант, который в преддверии фестиваля посетит военные госпитали, лагерь, где живут вынужденные беженцы в Кинель-Черкасском районе. И везде наши исполнители будут петь патриотические песни. Участником творческого десанта станет и художественный руководитель сцены «Zа Победу» Михаил Калинкин. Он выступит перед бойцами в двух госпиталях, а затем примет участие в работе площадки в Струковском парке. У нас в этом году гости приезжают из Москвы, Перми, Саратова, Тольятти, Самара будет традиционно представлена, приедет наш друг Сергей Ковалев из Мариуполя, он в прошлом году впервые посетил этот фестиваль и стал лауреатом нашей площадки. Мы его пригласили снова, он везет выставку детских картин из Мариуполя, которые мы представим вниманию зрителей. На площадке будут работать две патриотические выставки, одна посвященная Великой Отечественной войне, а вторую представит «СамБат», она посвящена СВО».

Коллектив авторской песни «Жигули», постоянные гости Грушинского фестиваля, как и в предыдущие годы, примут участие в фестивале на «Молодежно-семейной сцене». Руководитель коллектива Ирина Высоцкая рассказала, что сама посещает фестиваль с 1988 года, а с 1997 года привозит на поляну юных воспитанников. «Помните, Сергей Иванович, вы у нас в 1998 году до утра пели под баян», - поделилась воспоминаниями Ирина Высоцкая. - Молодежь всегда едет на Грушинский фестиваль с удовольствием. Здесь она находят новых друзей и довольных слушателей, живут в особой атмосфере единения. Что же касается истории фестиваля, то каждый учебный год я начинаю с того, что рассказываю воспитанникам о подвиге Валерия Грушина. И они всегда слушают с огромным вниманием, задают вопросы, для них это очень интересный пример».

Сергей Войтенко в свою очередь подчеркнул, что те ребята, которые будут выступать на фестивале «На Грушинской волне» сегодня создают будущее авторской песни в стране. «В 1968 году фестиваль начинался тогда, когда молодые ребята, не намного старше наших артистов, решили навсегда сохранить память о своем товарище Валерии Грушине, который погиб, спасая детей на реке Уде. И сегодня фестиваль имени Грушина – это не только грандиозное событие в мире авторской песни, это и воспоминание о подвиге, который и сегодня может и должен служить примером для подрастающего поколения», - отметил Сергей Войтенко.

Исполнительница коллектива «Жигули» Эльмира Шайхутдинова, лауреат детско-юношеского конкурса авторской песни фестиваля имени Валерия Грушина, подтвердила, что для молодежи история фестиваля не менее важна и интересна, чем его нынешняя атмосфера.«Я пришла учиться игре на гитаре, потому что инструмент у меня был дома. Но потом я прониклась атмосферой бардовской песни, и могу сказать, что живу от фестиваля к фестивалю. Мне было интересно узнать об истории Валерия Грушина, и мы гордимся, что такой фестиваль проходит в нашей области. Тут особенная атмосфера, и я рада возможности выступить в Струковском парке. Сейчас я еще выбираю репертуар, но хотела бы исполнить патриотическую песню Владимира Высоцкого «Так случилось, мужчины ушли» и композицию тольяттинского автора-исполнителя Юрия Панюшкина».

В 19:00 в Самарской филармонии состоится гала-концерт с участием «Грушинского трио», лауреатов фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина ЛидииЧебоксаровой, Вячеслава Ковалева, Михаила Калинкина, приглашенных гостей Сергея Войтенко и Александра Скляра. К сожалению, группа «Ирония судьбы» не смогла принять участие в концерте из-за плотного графика выступлений. «На этом концерте я исполню и свои песни, и песни Олега Митяева. Я позвонил Олегу Григорьевичу и попросил его разрешения на это, он ответил согласием. Я недавно исполнял эти песни на телевидении в программе «Три аккорда» и зрители были довольны. Так что прошу не судить строго: я эти песни очень люблю, знаю наизусть и очень рад такой возможности исполнить их для большого зала» - прокомментировал Сергей Войтенко.

Напомним, что все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию концерта на экранах, установленных в Струковском саду!

7 июля фестиваль «На Грушинской волне» переместиться в Тольятти, тамв КЦ «Автоград» пройдет гала-концерт. Начало концерта в 17:00.