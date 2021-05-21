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Главная цель - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. 
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В выходные дни сотрудники ГИБДД СО вновь проведут масштабные рейдовые мероприятия   

21 мая 2021 15:04
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Главная цель - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. 

Сотрудники ГИБДД в предстоящие выходные дни проводят масштабные рейдовые мероприятия, главная цель - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. 

В ходе мероприятий госавтоинспекторы особое внимание уделяют  предупреждению и пресечению правонарушений, являющихся причинами автоаварий. На особом контроле выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. 

Выявление нетрезвых водителей находится на постоянном контроле ГИБДД.   Контролировать ситуацию на дорогах также помогают сотрудники других служб и неравнодушные к проблеме пьянства за рулем граждане.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с административным законодательством, за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Отказ гражданина от освидетельствования на данное состояние также не является спасением: нарушитель лишается водительского удостоверения и ему грозит серьёзный штраф.

Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от медосвидетельствования, гражданину грозит не административное, а уголовное наказание по статье 264.1 УК РФ. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей, а также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю может грозить лишение свободы на срок до 2-х лет.

Областная Госавтоинспекция призывает граждан не проявлять равнодушие и беспечность к нетрезвым водителям. Только совместными усилиями можно повлиять на ситуацию и избежать человеческих жертв. Проявляйте активную гражданскую позицию и в случае обоснованных предположений об управлении водителем транспортным средством в нетрезвом виде, не игнорируйте данный факт, сообщайте в полицию.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: ГИБДД СО масштабные рейдовые мероприятия   

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