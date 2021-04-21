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В возрасте 91-го года в Москве умер последний защитник Брестской крепости, ветеран Великой Отечественной войны Петр Котельников, передают "Известия".

Уточняется, что ветеран умер у себя дома. У мужчины было диагностировано онкологическое заболевание.

Родился Котельников в 1929 году в селе Долгово Пензенской области.

Петр Котельников стал прототипом главного героя фильма «Брестская крепость».

В начале Великой Отечественной войны Брест оказался на направлении главного удара одной из самых мощных группировок немецко-фашистской армии. Защитники крепости оказались без связи и продовольствия, окруженные вражескими солдатами. Несмотря на нехватку медикаментов и боеприпасов, они сражались в фашистами почти месяц. В 1965 году Брестская крепость получила звание крепости-героя.

Фото: belta.by/Посольство Белоруссии в России/"Известия"