В Волжском районе мать отказывалась отдать ребенка на обследование

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Судом было вынесено решение об обязании матери обеспечить ее несовершеннолетнему сыну прохождение обследования для выявления наличия опасных для его жизни заболеваний. На основании судебного решения в отделении судебных приставов Волжского района было возбуждено соответствующее исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель объяснил женщине важность прохождения ребенком медицинского обследования, а также предупредил о последствиях неисполнения ей решения суда. Так как женщина продолжала оттягивать момент визита в медицинское учреждение, в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.

Принятые сотрудником органов принудительного исполнения меры побудили женщину всё-таки обеспечить своему сыну прохождение полного обследования.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.