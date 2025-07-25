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В Волжском районе мать отказывалась отдать ребенка на обследование

25 июля 2025 10:31
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В Волжском районе мать отказывалась отдать ребенка на обследование

Судом было вынесено решение об обязании матери обеспечить ее несовершеннолетнему сыну прохождение обследования для выявления наличия опасных для его жизни заболеваний. На основании судебного решения в отделении судебных приставов Волжского района было возбуждено соответствующее исполнительное производство.
В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель объяснил женщине важность прохождения ребенком медицинского обследования, а также предупредил о последствиях неисполнения ей решения суда. Так как женщина продолжала оттягивать момент визита в медицинское учреждение, в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.
Принятые сотрудником органов принудительного исполнения меры побудили женщину всё-таки обеспечить своему сыну прохождение полного обследования.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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