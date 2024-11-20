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В Управлении Росреестра СО состоялась лекция Российского общества «Знание»

20 ноября 2024 16:10
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Лайфхаки воспитания детей.

В Управлении Росреестра по Самарской области состоялась лекция Российского общества «Знание», приуроченная к Году семьи, на тему: «Мир глазами детей, как понимать своего ребенка? Лайфхаки воспитания детей».

Спикером мероприятия выступил член Европейской Ассоциации Развития Психоанализа и Психотерапии, член Российского Психологического Общества Дмитрий Львов.

На протяжении встречи сотрудники Управления вели живой диалог с лектором, обсуждая вопросы развития личности в разные возрастные периоды; основные трудности, с которыми сталкиваются родители, воспитывающие детей, а также затронули проблемы чувственного восприятия, получив полезные знания, практические советы и массу положительных эмоций.

Спикер рассказал, как лучше понимать своих детей: смотреть на мир их глазами, чувствовать их реакции на разные ситуации, сделав акцент на особенностях воспитания «цифрового» поколения: «Все мы были детьми.  Каждому взрослому необходимо научиться смотреть на мир глазами своего ребенка, чтобы помочь ему справиться с возрастными кризисами».

 

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

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