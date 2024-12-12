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В Управлении Росреестра СО состоялась интеллектуальная квиз-игра «Мои права – мое богатство!»

12 декабря 2024 15:24
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Участников состязания ждали самые разные вопросы: из Конституции РФ, из области истории, а также из сферы недвижимости.

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, в Управлении Росреестра по Самарской области состоялась интеллектуальная квиз-игра «Мои права – мое богатство!». В мероприятии приняли участие команды «Международного Института Рынка», Школы № 57 города Самары и команда Молодежного совета самарского Росреестра.

Участников состязания ждали самые разные вопросы: из Конституции РФ, из области истории, а также из сферы недвижимости. Ребята погрузились в  прошлое возникновения конституционного права собственности; понятия «недвижимого имущества»; вспомнили о том, какие бывают объекты недвижимости; какие учетно-регистрационные действия проходят через Росреестр; разгадывали головоломки, связанных с ипотечными сделками и незаконными перепланировками; затронули  даже тему «недвижимость в искусстве».

Победителем квиз-игры стала команда «Молодежь Росреестра», в составе которой были сотрудники Управления.

«Сегодня наши ребята почерпнули много интересной и важной информации: расширили свои познания в сфере недвижимости и деятельности Росреестра. Уверена, что эти знания пригодятся им в дальнейшем и помогут в выборе будущей профессии!» – говорит Варвара Александровна Лихман, заместитель декана по научной и учебно-производственной работе «Международного Института Рынка», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

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