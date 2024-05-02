В Управлении Росреестра по Самарской области в Тольятти прошла лекция общества «Знание» о профессиональном выгорании

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В Управлении Росреестра по Самарской области в Тольятти прошла лекция-концерт, организованная обществом «Знание». На мероприятии освещалась актуальная тема профессионального выгорания. Кандидат педагогических наук, директор Дома ученых Тольяттинского государственного университета Юрий Анатольевич Лившиц увлекательно рассказал и даже спел о том, что такое профессиональное выгорание и как с ним бороться.

Сотрудники Росреестра узнали о том, что к профессиональному выгоранию приводят стрессы, работа в режиме многозадачности и напряженная атмосфера в коллективе.

Лектор отметил: «Чтобы сохранить свое здоровье, необходимо соблюдать режим труда и отдыха, составлять план работы, не стараться решать все задачи одновременно и равномерно распределять нагрузку. Необходимо воспринимать возникающие время от времени сложности на работе - как рядовое явление, чтобы стресс не стал хроническим».