В Управлении Росгвардии региона определены лучшие шахматисты

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Шахматный чемпионат, проводившийся между подразделениями Управления Росгвардии по Самарской области, был посвящен юбилею победы под Сталинградом.

В турнире, проводившемся на базе гостиной областной федерации шахмат, приняли участие команды подразделений Управления Росгвардии по Самарской области.

В упорной борьбе удалось определить сильнейших. В командном зачете лучшими стали сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии. На второй ступеньке пьедестала - бойцы ОМОН «Утес» (г. Самара). Представители Управления вневедомственной охраны замкнули тройку призеров состязаний.

- В эти дни вся наша страна отмечает триумф советских войск, окруживших и уничтоживших на Волге полчища нацистов, пытавшихся захватить нашу страну и поработить наш народ. Эта победа стала возможна исключительно благодаря прозорливому гению наших полководцев. Их умению стратегически мыслить. Шахматы - игра, которая позволяет развить тактику и стратегию. И мне очень приятно, что древняя мудрая игра пользуется среди сотрудников и военнослужащих нашего Управления заслуженной популярностью, - подчеркнул начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области капитан Михаил Баев, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области