В Управлении Росгвардии по Самарской области начался очередной, зимний период обучения

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В Управлении Росгвардии по Самарской области под руководством начальника, генерал-майора полиции Александра Эсауленко состоялись первые занятия очередного, нового, зимнего периода обучения. Перед началом занятий генерал-майор полиции Эсауленко искренне поздравил сотрудников как с началом столь важного события и пожелал им успехов.

- Настойчиво овладевая своей специальностью, совершенствуя свои служебные навыки и боевую выучку, вы повышаете не только собственный профессиональный уровень, но и уровень всего Управления, - подчеркнул он, напомнив, что по итогам 2021-го года Управление Росгвардии по Самарской области заняло третье место среди аналогичных структур Приволжского округа войск национальной гвардии.

В ходе занятий по военно-политической подготовке военнослужащим и сотрудникам рассказали о месте России в современном мире, общественно-политической и социально-экономической обстановке в Российской Федерации, основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития нашей страны и задачах, стоящих перед личным составом Управления в ходе зимнего периода обучения.

С личным составом также были проведены занятия по требованиям безопасности в ходе занятий по профессиональной, физической и специальной подготовке, повседневной деятельности, соблюдению требований пожарной безопасности и пользования средствами пожаротушения. Особое внимание в ходе занятий было уделено соблюдению правил дорожного движения, оказанию первой помощи при обморожении и отравлении угарным газом.