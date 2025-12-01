В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО помогли осуждённому получить социальный контракт

В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Самарской области осуждённому оказана поддержка в заключении социального контракта в рамках Федерального закона № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации».

Мужчина обратился за помощью в преодолении трудной жизненной ситуации. Сотрудники инспекции разработали для него индивидуальную программу ресоциализации, помогли собрать необходимые документы и подать заявление в ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Восточного округа».

Комиссия приняла положительное решение о заключении социального контракта на приобретение имущества первой необходимости. Средства уже перечислены на счёт осуждённого. Благодаря этой поддержке он смог улучшить свои бытовые условия, что станет важным шагом к успешной социальной адаптации, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИНН СО