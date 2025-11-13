Я нашел ошибку
Главные новости:
Основное внимание при оценке готовности уделялось проверке выполнения плановых ремонтов оборудования, наличию регламентных запасов топлива и материалов, проведению обучения персонала станций и теплосетей, а также выполнению предписаний контролирующих орга
Электростанции и теплосети «Т Плюс» в Самарской области готовы работать в зимний период
На форуме подписано четыре соглашения.
В Самаре состоялся муниципальный форум «Самара за экспорт»
15 медалей в копилку сборной вложили представители Самарской области.
Сборная России стала сильнейшей на чемпионате мира по спортивному метанию ножа
По итогам соревнований именно наши ребята взяли главную награду турнира.
«Кубок Победы. Волга»: в Самаре ветеранам СВО вручили адаптивную одежду и наградили медалями
В честь юбилейной даты в зале собрались действующие сотрудники ОСН, ветераны службы и почётные гости.
В УФСИН СО прошло торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию отдела спецназначения «Мангуст»
Старшеклассники встретились с ветераном СВО, участником программы «Школа героев», кавалером Ордена Мужества Андреем Растегаевым. 
Встреча с ветераном СВО прошла в Самарской школе №15 имени Н. А. Хардиной
Сердцу для эффективной работы необходим калий — этот макроэлемент служит надежной защитой от дистрофии миокарда.
Врач рассказала о полезных для сердца продуктах
Более 20 работодателей предложат участникам ярмарки имеющиеся вакансии и проведут предварительные собеседования с кандидатами.
Ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей пройдет в Самаре
В УФСИН СО прошло торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию отдела спецназначения «Мангуст»

13 ноября 2025 18:16
125
В честь юбилейной даты в зале собрались действующие сотрудники ОСН, ветераны службы и почётные гости.

В УФСИН России по Самарской области прошло торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию со дня создания отдела специального назначения «Мангуст» - одного из ключевых подразделений уголовно-исполнительной системы региона.

В честь юбилейной даты в зале собрались действующие сотрудники ОСН, ветераны службы и почётные гости. Мероприятие стало не только поводом для поздравлений, но и символом преемственности поколений, объединившим тех, кто стоял у истоков формирования спецподразделения, и тех, кто сегодня достойно продолжает его боевые традиции.

В приветственном слове временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Самарской области Сергей Журавлёв подчеркнул:

«Ваш профессионализм, мужество и безупречная служба играют ключевую роль в обеспечении правопорядка и безопасности в наших учреждениях. Мы гордимся вами и уверены: пока такие люди стоят на страже закона, система будет устойчива и надёжна. Желаю вам крепкого здоровья, боевого духа, поддержки близких и новых профессиональных успехов! С праздником!» 

В ходе торжества лучшие сотрудники были отмечены ведомственными наградами и благодарственными письмами за образцовое выполнение служебных задач и вклад в укрепление оперативного потенциала подразделения. Ветеранам ОСН вручили памятные подарки и слова признательности за многолетний труд и неоценимый вклад в становление и развитие отряда.

Завершилось мероприятие концертной программой, в которой приняли участие творческие коллективы региона, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области. 

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области 

