В УФСИН СО прошло торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию отдела спецназначения «Мангуст»

В УФСИН России по Самарской области прошло торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию со дня создания отдела специального назначения «Мангуст» - одного из ключевых подразделений уголовно-исполнительной системы региона.

В честь юбилейной даты в зале собрались действующие сотрудники ОСН, ветераны службы и почётные гости. Мероприятие стало не только поводом для поздравлений, но и символом преемственности поколений, объединившим тех, кто стоял у истоков формирования спецподразделения, и тех, кто сегодня достойно продолжает его боевые традиции.

В приветственном слове временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Самарской области Сергей Журавлёв подчеркнул:

«Ваш профессионализм, мужество и безупречная служба играют ключевую роль в обеспечении правопорядка и безопасности в наших учреждениях. Мы гордимся вами и уверены: пока такие люди стоят на страже закона, система будет устойчива и надёжна. Желаю вам крепкого здоровья, боевого духа, поддержки близких и новых профессиональных успехов! С праздником!»

В ходе торжества лучшие сотрудники были отмечены ведомственными наградами и благодарственными письмами за образцовое выполнение служебных задач и вклад в укрепление оперативного потенциала подразделения. Ветеранам ОСН вручили памятные подарки и слова признательности за многолетний труд и неоценимый вклад в становление и развитие отряда.

Завершилось мероприятие концертной программой, в которой приняли участие творческие коллективы региона, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области