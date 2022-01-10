В УФСИН СО подвели итоги конкурса снежных фигур

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Конкурс фигур из снега и льда проходит каждую зиму во всех исправительных учреждениях региона и уже стал традиционным. Осужденные лепят животных, которые по восточному календарю являются символами года, различных сказочных персонажей, строят снежные города и замки. И, конечно же, не обходится без Деда Мороза и Снегурочки.

В этом году участники проявили максимум фантазии и с огромным интересом отнеслись к проведению творческого мероприятия.

На территории учреждений появились фигуры героев мультфильмов, новогодних елок, снеговиков, домашних питомцев и, конечно, скульптура символа года – Тигра.

Творческие работы осужденных оценило авторитетное жюри. По итогам конкурса лучшей признана фигура из снега, выполненная осужденным из исправительной колонии №28, второе место досталось исправительной колонии №26, третье у исправительной колонии №16.

Осужденные из числа победителей будут поощрены правами начальников исправительных учреждений, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области