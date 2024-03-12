В УФСИН СО состоялось торжественное мероприятие, посвященное 145-летию УИС

182

Сегодня отмечают свой профессиональный праздник те, кто выбрал службу в уголовно-исполнительной системе России. В официальном календаре страны эта дата появилась в 2010 году, когда указом Президента России был установлен День работника УИС. В 1879 году император Александр III в этот день издал указ о создании тюремного департамента, положивший начало единой государственной системе исполнения наказаний в России.



Торжественное собрание по случаю памятной даты прошло в городском доме культуры «Заря». В зале собрались сотрудники регионального УИС, ветераны.



Поздравить ведомство со значимой датой пришли члены правительства области, представители силовых и правоохранительных структур, духовенство.



Среди гостей временно исполняющий обязанности вице-губернатора – руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Юрий Рожин, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, исполняющий обязанности председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова, начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области Павел Сокол, глава городского округа Самара Елена Лапушкина, председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев и другие.



В ходе мероприятия отличившимся сотрудникам, работникам и ветеранам вручили почётные грамоты, благодарственные письма и ведомственные награды.



Почетным знаком губернатора Самарской области «За служение людям» были награждены первый заместитель начальника управления полковник внутренней службы Александр Лягошин, заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы Бибигуль Калиева, заместитель начальника УФСИН подполковник внутренней службы Сергей Журавлев.



Золотой и серебряной медали «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России» удостоились заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Олег Петухов, заместитель начальника управления полковник внутренней службы Александр Лепилин.



Благодарностью директора ФСИН награждена пенсионер уголовно-исполнительной системы Валентина Сорокина.



Стоит отметить, что на территории Самарской губернии функционируют 3 колонии общего режима, в том числе 2 женские, 5 колоний строгого режима, 1 колония особого режима, 2 колонии-поселения, областная соматическая больница, областная туберкулезная больница для осужденных, лечебное исправительное учреждение для содержания больных туберкулезом, 2 следственных изолятора, ПФРСИ при ИК-15, УИИ и 32 филиала уголовно-исполнительной инспекций.



В УФСИН создан 1 исправительный центр, 5 участков, функционирующих в режиме исправительного центра, 1 участок исправительного центра с общим лимитом осужденных – 969.



Сейчас УФСИН России по Самарской области возглавляет полковник внутренней службы Алексей Климов. В уголовно-исполнительной системе он служит с 2000 года. Алексей Николаевич начинал свой путь с должности младшего инспектора отдела режима и охраны Тюрьмы УИН Минюста России по Владимирской области, последовательно замещал различные должности в подразделениях режима и охраны. Имеет опыт работы в центральном аппарате ФСИН России – замещал должность первого заместителя начальника Управления режима и надзора ФСИН России.



В своем выступлении Алексей Николаевич отметил, что в Самарской области сложились хорошие служебные традиции, которые и дальше будут поддерживаться и развиваться. Сотрудники УФСИН России по Самарской области с честью выполняют служебный долг, участвуют в решении важнейших государственных задач, связанных с обеспечением безопасности и правопорядка, восстановлением социальной справедливости. Личному составу УФСИН России по Самарской области предстоит и далее решать широкий спектр вопросов. Среди них укрепление материально-технической базы и наращивание производственного потенциала, обеспечение социальных гарантий сотрудников ведомства, создание надлежащих условий содержания в исправительных учреждениях, организация планомерной работы по ресоциализации осужденных.



Вместе с тем полковник внутренней службы Алексей Климов выразил слова благодарности ветеранам службы, которые уходя на заслуженный отдых, продолжают активно участвовать в жизни родных подразделений.



Завершением праздника стали выступления творческих коллективов города Самары и Самарской области, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО