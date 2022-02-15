В УФСИН СО состоялось чествование журналистов, работающих по пенитенциарной тематике

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Мероприятие открыл врио начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Евгений Заярко. Он отметил, что в уголовно-исполнительной системе региона сложилась эффективная система работы с представителями печатных и электронных средств массовой информации. В практику деятельности вошло регулярное проведение пресс-конференций и «круглых столов» с руководством УИС, брифингов и дней открытых дверей с посещением исправительных учреждений. Корреспонденты областных изданий и телекомпаний ежегодно становятся лауреатами всероссийского смотра-конкурса журналистских работ «На страже порядка», проводимого ФСИН России.

Кроме журналистов, освещающих деятельность уголовно-исполнительной системы, добрые слова были сказаны в адрес сотрудников пресс-служб правоохранительных органов и общественных структур.

Примечательно, что в УИС выпускается газета Общественного совета при УФСИН «Тюрьма и воля». Ее редактор – ветеран УИС, подполковник в отставке Николай Чеботарев. Издание неоднократно удостаивалось почетных дипломов по итогам областного фестиваля «Прессы», организуемого Союзом журналистов региона и администрацией Самарской области.

В конечном итоге - эффективное взаимодействие пенитенциарной системы и журналистов благоприятно сказывается на формировании положительного общественного мнения о сотрудниках УИС.

В завершении мероприятия гостей наградили благодарственными письмами и памятными сувенирами, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области