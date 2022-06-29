В УФСИН СО реализуется ведомственная антинаркотическая программа

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Документ, подготовленный сотрудниками психологической службы УФСИН России по Самарской области, пропагандирует здоровый образ жизни и отказ от употребления наркотиков, сообщвет пресс-служба УФСИН СО.

В рамках реализации «Ведоственной программы социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы» проводится комплекс мероприятий.

Среди них – радио- и видеотрансляции просветительских лекций по антинаркотической тематике, конкурс стеной печати «Жизнь без наркотиков», беседы священнослужителей с осужденными.

- Программа способствует восстановлению личности и социального статуса осужденного, - подчеркнула начальник психологической лаборатории УФСИН подполковник внутренней службы Марина Ширкунова. – Она позволяет реализоваться в социуме на основании отказа от употребления психоактивных веществ.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области