В УФСИН СО проведены учебно-методические сборы с сотрудниками оперативных, режимных и воспитательных служб

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Первым заместителем начальника УФСИН России по Самарской области Евгением Заярко проведены учебно-методические сборы с оперативными, режимными и воспитательными службами по изучению положительных опытов по недопущению проникновения и нахождения на режимной территории подведомственных учреждений средств мобильной связи.



Так же в ходе работы проведены занятия по изучению приказа Минюста России от 04.07.2022 №110 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений и Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы».



Основной задачей сборов является повышение профессионального уровня сотрудников, от которого зависит состояние оперативной обстановки и правопорядок в учреждениях УИС области. Евгений Заярко отметил, что действия сотрудников службы строго регламентированы нормативно-правовыми документами и обратил внимание на четкое исполнение всех задач, возложенных на оперативные, режимные и воспитательные подразделения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области