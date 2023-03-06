Я нашел ошибку
Главные новости:
За высокий профессионализм и добросовестный труд благодарностью министра поощрены медицинские работники городских и районных больниц.
Министр здравоохранения СО Армен Бенян вручил ведомственные награды представителям отрасли
На совещании были подведены итоги работы за 2022 год и обозначены дальнейшие задачи судебной деятельности.
Дмитрий Азаров принял участие в совещании судей Самарской области
Определение кадастровой стоимости необходимо для расчета земельного налога, налога на имущество, арендных платежей и других операций с недвижимостью.
Роскадастр по Самарской области завершил загрузку сведений о кадастровой стоимости
Всего за призовые места боролись 14 команд, состоящие из 56 спецназовцев.
В УФСИН СО проведен отборочный этап Чемпионата ФСИН России по практической стрельбе из стрелкового оружия
Более 60 работ маслом – это своеобразный подарок всем милым дамам к 8 марта.
В Самаре открывается экспозиция работ самарской художницы Надежды Русяевой – «Пробуждение»
В Самаре ночью -6, -8°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица.
7 марта в губернии облачно с прояснениями, местами небольшой снег
Валентина Терешкова - первая женщина-космонавт. 
Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения
Поддерживающие меры особенно актуальны в межсезонье.
В Самаре активизировали аварийно-ямочный ремонт дорог
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.46
-0.01
EUR 80.05
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В УФСИН СО проведен отборочный этап Чемпионата ФСИН России по практической стрельбе из стрелкового оружия

6 марта 2023 15:36
75
Всего за призовые места боролись 14 команд, состоящие из 56 спецназовцев.

В УФСИН СО проведен отборочный этап Чемпионата ФСИН России среди сотрудников подразделений особого назначения УИС Приволжского федерального округа по практической стрельбе из стрелкового оружия.

Всего за призовые места боролись 14 команд, состоящие из 56 спецназовцев.

В ходе упорной и напряженной борьбы первое место завоевала сборная УИС республики Марий Эл. Второе место у спецназовцев пенитенциарной системы Кировской области. Третье место у сотрудников отдела специального назначения УФСИН России по Самарской области.

Что касается личного первенства, то первое места у старшего лейтенанта внутренней службы Николая Городилова (УФСИН России по Пензенской области). Второе место завоевал капитан внутренней службы Константин Царегородцев (УФСИН по республике Марий Эл). Третье место у майора внутренней службы Александра Бузмакова. Он представлял УФСИН России по Кировской области.

Лучшие награждены кубками, медалями и дипломами. 

Победители будут участвовать в финальном Чемпионате ФСИН России в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На совещании были подведены итоги работы за 2022 год и обозначены дальнейшие задачи судебной деятельности.
6 марта 2023  15:55
Дмитрий Азаров принял участие в совещании судей Самарской области
37
В Самаре частично закрыли станцию метро «Гагаринская»
6 марта 2023  10:58
В Самаре частично закрыли станцию метро «Гагаринская»
385
Дмитрий Азаров наградил участников международной матчевой встречи по боксу между командами России и Беларуси
6 марта 2023  09:21
Дмитрий Азаров наградил участников международной матчевой встречи по боксу между командами России и Беларуси
232
Также на встрече поднимался вопрос обновления всей необходимой инфраструктуры речного судоходства.
5 марта 2023  15:37
Денис Мантуров и Дмитрий Азаров обсудили ряд вопросов, касающихся промышленного и экономического развития региона
1663
в Самарской области ожидается сильный мокрый снег с ухудшением видимости 500-1000 метров
5 марта 2023  11:43
В Самарской области ожидается сильный мокрый снег с ухудшением видимости 500-1000 метров
441
Весь список