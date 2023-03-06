В УФСИН СО проведен отборочный этап Чемпионата ФСИН России по практической стрельбе из стрелкового оружия

75

В УФСИН СО проведен отборочный этап Чемпионата ФСИН России среди сотрудников подразделений особого назначения УИС Приволжского федерального округа по практической стрельбе из стрелкового оружия.



Всего за призовые места боролись 14 команд, состоящие из 56 спецназовцев.



В ходе упорной и напряженной борьбы первое место завоевала сборная УИС республики Марий Эл. Второе место у спецназовцев пенитенциарной системы Кировской области. Третье место у сотрудников отдела специального назначения УФСИН России по Самарской области.



Что касается личного первенства, то первое места у старшего лейтенанта внутренней службы Николая Городилова (УФСИН России по Пензенской области). Второе место завоевал капитан внутренней службы Константин Царегородцев (УФСИН по республике Марий Эл). Третье место у майора внутренней службы Александра Бузмакова. Он представлял УФСИН России по Кировской области.



Лучшие награждены кубками, медалями и дипломами.

Победители будут участвовать в финальном Чемпионате ФСИН России в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО