В УФСИН СО проведен конкурс видеороликов «Мисс зимняя красавица»

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На суд авторитетного жюри, возглавляемого полковником внутренней службы в отставке Натальей Чайковской, представлено более тридцати видеороликов со всех исправительных учреждений региона. Их содержание оценивалось по целому ряду критериев. Это актерское мастерство участниц, содержание их выступлений, оригинальность поздравлений. Кроме того, во внимание бралось качество самого видеоролика.

По итогам конкурса лучшей признана начальник отдела кадров и работы с личным составом ИК-15 майор внутренней службы Елена Баранец, второе место у младшего инспектора отдела охраны ИК-29 прапорщика внутренней службы Анны Чернышевой, третье место досталось старшему инспектору организационно-аналитической группы КП-27 капитану внутренней службы Анастасии Околеловой.

Лауреатов конкурса наградили почетными дипломами. Их тепло поздравили члены жюри и сослуживцы, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Самарской области