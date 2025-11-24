В УФСИН СО прошли учебно-методические сборы по трудовой адаптации осуждённых

157

На базах исправительных колоний № 15 и № 26 УФСИН России по Самарской области состоялись учебно-методические сборы, посвящённые вопросам организации производственной деятельности и трудовой адаптации осуждённых.

В ходе мероприятия сотрудники изучили актуальные теоретические аспекты функционирования производственных участков в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также приняли участие в практических занятиях, направленных на отработку эффективных подходов к обучению и социальной реинтеграции осуждённых.

Проведение учебно-методических сборов способствует повышению профессионального уровня сотрудников, ответственных за организацию труда осуждённых, и обеспечивает единый подход к реализации реабилитационного потенциала производственной деятельности в пенитенциарной системе региона, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО