В УФСИН СО осужденные к принудительным работам не отрезаны от общества

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Целью принудительных работ является исправление и ресоциализация осужденных через обязательное привлечение к труду. Они, как правило, задействованы на работах, не требующих специальных квалификаций.

Зарплата у осужденных к принудительным работам не может быть ниже минимальной заработной платы в России. На 2022 год она составляет 13 890 рублей.

Средняя зарплата у осужденных к принудительным работам за минувший год – 20 200 рублей.

С учетом всех удержаний они должны получать не менее 25 процентов от начисленной суммы. Удержания идут на оплату коммунальных услуг, питание (при отсутствии собственных средств), погашение исков и в доход государства от 5 до 20 процентов.

Примечательно, что осужденные при исполнении данного вида наказания не отрезаны от общества, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области