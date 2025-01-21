В Уфе прошла встреча общественников Башкортостана и Самарской области 

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Представитель Общественного совета при ГУ МВД Самарской области Ривгат Хузин посетил МВД Башкортостана. Он ознакомился с работой Отдела информации и общественных связей .



В пресс-центре прошла встреча с членом Общественного совета при МВД Башкортостана Нэддой Пухаревой. Обсудили проблемы работы советов и обменялись опытом.



Особое внимание уделили проблеме мошенничества. Общественники считают, что нужно широко освещать новые схемы мошенников в СМИ.



Ривгат Хузин подчеркнул, что люди, особенно пожилые, часто не знают об уловках мошенников. Нужно информировать граждан об опасности телефонного общения.



Нэдда Пухарева отметила, что главное – просто класть трубку при звонке от неизвестных .



Общественники наметили план совместных мероприятий.

Фото: МВД по Республике Башкортостан