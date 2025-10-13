В Уфе прошла Всероссийская конференция партпроекта «Единой России» «Выбор сильных»

В конференции приняли участие председатель общественного совета проекта, Герой России, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, первый заместитель министра спорта России Одес Байсултанов, президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Самарскую область представил координатор проекта «Выбор сильных», президент областной Федерации спортивной борьбы, депутат регионального парламента Александр Живайкин, который стал активным участником рабочих дискуссий и сессий по вопросам развития спортивного и патриотического воспитания.

«Когда на одной площадке собираются сильнейшие координаторы страны, ты понимаешь — это движение, которое не остановить. Да, «Выбор сильных» это спортивный проект, но прежде всего это история про воспитание характера, про внутреннюю опору и уважение к делу», — отметил Александр Живайкин.

По словам, Самарская область уже активно применяет идеи федерального проекта на практике, проводя турниры и фестивали, мастерклассы и образовательные встречи в школах.

«Мы учим не просто побеждать — мы учим выбирать путь силы, честности и ответственности. Это всё про нашу молодёжь и нашу страну», — подчеркнул координатор партпроекта «Выбор сильных» в Самарской области.

В рамках конференции прошли мастер-классы олимпийских чемпионов Хасана Халмурзаева и Карена Галстяна, открытые тренировки для юных спортсменов и панельные обсуждения с педагогами и тренерами.

Александр Живайкин отметил, что участие в конференции стало мощным стимулом для дальнейшей работы по реализации задач федерального проекта в регионе.

«Мы возвращаемся домой с новыми идеями, планами и уже оформленными решениями. «Выбор сильных» — это движение, которое делает Россию увереннее в своём завтрашнем дне», — резюмировал он.

Напомним, что «Единая Россия» продолжит поддерживать подобные инициативы, направленные на развитие массового спорта и воспитание сильного, здорового поколения в соответствии с положениями Народной программы партии.