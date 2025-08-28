Я нашел ошибку
Главные новости:
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия.
Самарский врач-психиатр-нарколог: как активные виды спорта влияют на психическое здоровье
️За его плечами значительный боевой опыт и помощь в особых условиях. 28 августа - День военного врача.
Врач-рентгенолог Кинельской больницы 2,5 года спасал бойцов на СВО
Тема форума – «Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства».
Самарская область принимает участие в XII Международном форуме технологического развития «Технопром-2025»
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 сентября 2025 года.
В Самарской области стартовал студенческий конкурс «Студент года 2025»
Для проверки агрознаний в Самарской области уже зарегистрировано 126 офлайн-площадок в самых разных уголках губернии.
Самарская область готовится написать первый Всероссийский агродиктант
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
В ходе акции активным представителям общественности вручают памятные знаки Губернатора Самарской области и благодарственные письма главы города.
«Самарская область – наш дом»: акция же объединила более 2,5 тысяч человек в Самаре
Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за фиктивное установление инвалидности.
В Самаре бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы осужден за получение взяток
В ТТУ Самары состоялся праздник для 16 будущих первоклассников

28 августа 2025 15:56
174
Их поздравили с предстоящим Днем знаний и вручили подарочные сертификаты. 

Накануне нового учебного года по инициативе директора Трамвайно-троллейбусного управления города Самара Дмитрия Петрова состоялся праздник для 16 будущих первоклассников – детей сотрудников муниципального предприятия. На базе Центра дополнительного образования «Парус» – партнера ТТУ – их поздравили с предстоящим Днем знаний и вручили подарочные сертификаты. 

«Для всех учеников 1 сентября – ответственный день, а для первоклассников это еще и начало школьной жизни. Поэтому возобновляем на транспортном предприятии добрую корпоративную традицию – устраивать праздник для новоиспеченных школьников и их родителей. Это важная часть социальной политики предприятия, – отметил директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» города Самара Дмитрий Петров. – В дальнейшем совместно с нашей профсоюзной организацией сформируем алгоритм поддержки многодетных семей. Для работников предприятия к концу этого года начнем восстановление комбината питания, а к следующим отпускным сезонам рассчитываем подготовить турбазу «Родничок», которая когда-то была ведомственной».

Для учеников общеобразовательных учреждений Самары доступны карты школьника, для студентов и курсантов очных отделений учреждений профобразования – студенческие карты. Стоимость безлимитной карты школьника составляет 730 рублей, студенческой – 970 рублей (действуют до окончания календарного месяца). По обычной карте школьника поездка обойдется в 19 рублей, по студенческой – 19,5 рублей. Также действуют «пакетные» тарифы для студентов и курсантов очных отделений: 20 поездок – 375 рублей, 40 поездок – 750 рублей. 

Транспортные карты для оплаты проезда в трамваях, троллейбусах, автобусах и метро Самары можно приобрести в офисах единого оператора электронного проездного «Объединенная транспортная карта» (г. Самара, ул. Мориса Тореза, 67а и ул. Крупской, 1), в Самарском метрополитене, в терминалах Самарской пригородной пассажирской компании и в отделениях Почты России. Пополнение возможно онлайн, через сайт s-otk.ru и в мобильном приложении «ОТК». По вопросам обслуживания транспортных карт работает «горячая линия»: 8 (929) 707-61-38.

По поручению городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения перед началом учебного года самарские перевозчики проведут дополнительные инструктажи водителей и кондукторов, в том числе о запрете высаживать детей, находящихся в транспорте без сопровождения взрослых.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Мероприятия Самара

